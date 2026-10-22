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Görenleri dehşete düşüren yaratık! Kimse ne olduğunu çözemiyor

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Görenleri dehşete düşüren yaratık! Kimse ne olduğunu çözemiyor
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Meksika'da çiftlik hayvanlarını çenesiyle yakalayıp kaybolan gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı. Uzuvlarıyla dikkat çeken yaratık, bölge sakinlerini korkuttu. Araştırmacılar yaratığın uzaylı olabileceğini düşünüyor.

  • Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juárez kentinde güvenlik kameralarına tüysüz, yuvarlak kafalı, uzun uzuvlu ve kuyruklu bir yaratık görüntüsü yansıdı.
  • Görüntülerdeki canlı tavuk, horoz ve tavşanlara yönelik saldırılarla ilişkilendirildi ve yerel efsanelerdeki Chupacabra'ya benzetildi.
  • Ciudad Juárez Sivil Koruma Direktörü Sergio Rodríguez, biriminin kimliği belirsiz bir hayvanın varlığını doğrulayan herhangi bir ihbar almadığını söyledi.

Meksika’da çiftlik hayvanlarını çenesiyle yakalayıp karanlıkta iz bırakmadan kaybolduğu öne sürülen gizemli, tüysüz bir yaratık güvenlik kameralarına yakalandı.

Yuvarlak kafası, alışılmadık derecede uzun uzuvları ve kuyruğuyla dikkat çeken yaratığın görüntüleri, bölge sakinleri arasında korkuya neden oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tüysüz yaratığın bir duvara tırmandığı ve ince parmaklarını kullanarak dört ayak üzerinde ilerlediği görülüyor.

Ürkütücü yaratığın tavuklara, horozlara ve tavşanlara yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Paranormal olayları araştıran Jaime Maussan, görüntüleri inceleyerek yaratığın son derece çevik ve zeki göründüğünü, bilinen hiçbir hayvan türüne benzemediğini öne sürdü.

Yerel basına konuşan Maussan, “Bu bir avcı. Uzaylı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey olduğu kesin” ifadelerini kullandı.

Görüntüler, Meksika’nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juárez kentinde kaydedildi.

Maussan, yürüttüğü araştırma kapsamında kent sakinlerinin anlattıklarını toplamaya devam ediyor. Ekibi, bölgeye yerleştirilen yaban hayatı kameralarıyla çekilen bazı fotoğrafları da paylaştı. Maussan, uzmanların bu görüntülerdeki yaratığın ne olduğunu belirleyemediğini iddia etti.

Araştırmacı, bazı bölge sakinlerinin korku nedeniyle evlerini terk ettiğini de öne sürdü. Maussan, gizemli yaratığı daha ayrıntılı incelemek ve görüntülemek amacıyla bölgeye kameralar ve tuzaklar yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Chupacabra benzetmesi dikkat çekti

Gizemli yaratığın ne olabileceğine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. Bazı kişiler, bunun şekil değiştirebilen bir varlık ya da bilinen bir hayvanın mutasyona uğramış hâli olabileceğini öne sürdü.

Bazıları ise görüntülerdeki yaratığı, yerel efsanelerde çiftlik hayvanlarına saldırdığı anlatılan mitolojik Chupacabra ile karşılaştırdı.

Ancak şu ana kadar görüntülerdeki canlının kimliğini belirlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir biyolojik kanıt sunulmadı. Araştırmacılar da yaratığın ne olduğunun anlaşılabilmesi için daha kapsamlı incelemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Yetkililer iddiaları doğrulamadı

Bölgede korkuya neden olduğu öne sürülen gizemli yaratıkla ilgili iddialara yerel yetkililer ise temkinli yaklaştı.

Ciudad Juárez Sivil Koruma Direktörü Sergio Rodríguez, biriminin kimliği belirsiz bir hayvanın varlığını doğrulayan herhangi bir ihbar almadığını söyledi.

Böylece sosyal medyada ve bölge sakinleri arasında merak uyandıran yaratığın gerçekte ne olduğu sorusu henüz yanıt bulmadı.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Yapay zeka bile sizden iyi!

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