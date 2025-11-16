Atanmamış Öğretmenler İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü Önünden Seslendi: Bu Bir Atama Meselesi Değil, Vatan Meselesi, Adaletsizlik Meselesi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) 2024 KPSS'de başarı göstermiş ancak atanmamış öğretmenler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Atanmamış öğretmen kızı için eyleme katılan bir anne, "Mesele sadece 2024 ek atama meselesi değil. Ücretli öğretmenlik adı altında, öğretmen olmayanlar öğrencilerimize öğretmenlik yapıyor. İş ehline verilmeli. Geleceğe köprü olarak eğitim yuvalarımız ehil insanlara verilmeli. Binlerce öğretmen atama beklerken neden öğretmen olmayanlara yavrularımız emanet ediliyor. Bu bir atama meselesi değil, vatan meselesi, adaletsizlik meselesi" dedi.

2024 KPSS'de aldıkları puanlara rağmen, branşları için geçtiğimiz yılların ortalamasının çok altında açıklanan kontenjanlar nedeniyle atama dışı kalan öğretmenler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi. 24 Kasım'da ek atama bekleyen atanmamış öğretmenler gerçekleştirdikleri basın açıklamasında 24 Kasım'da ek atama talebiyle Cumhurbaşkanına seslendi.

Erdoğan'ın sözlerini ve ziyaretlerini anımsattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yaptığı ziyarette, atanmadıklarını gözyaşlarıyla aktaran öğretmenin AKP Genel Merkezi'ndeki tüm kapıların yüzlerine kapandığını söylemesi üzerine "Yalan konuşuyorsun" yanıtı vermişti. Açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de değinilerek, "Bugün burada 2024 KPSS'de başarı göstermiş, mesleğine gönül vermiş binlerce öğretmenin ortak talebini bir kez daha dile getirmek için toplandık. Sayın Cumhurbaşkanım, ifade ettiğiniz üzere tıpkı genel merkeziniz gibi AK Parti il, ilçe ve belde teşkilatlarının kapısı da bizlere ardına kadar açıktı. Yaklaşık 7 aydır 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarınıza bilfiil ziyaretler gerçekleştirip ek atamanın gerekliliğine dair dosya paylaşımında bulunarak derdimizi anlattık. Bizleri makamlarında en güzel şekilde ağırlayan, derdimizle yakından ilgilenen tüm milletvekillerimize ve başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bu süreç zarfında ziyaretler, basın açıklamaları, etkinlikler ile devletimize sesimizi duyurmaya çalıştık... Şimdi bizlerin devletimizden ve sizlerden beklentisi yıllarca kendimizden, sevdiklerimizden fedakarlık yaparak yaptığımız derecelerin bir an evvel karşılığını bulmasıdır" denildi.

"Bizler ağustos böceği ile karınca hikayesini dinleyerek büyümüş çocuklarız"

Ek atama bekleyen öğretmenlerin açıklamalarının devamı şöyle:

"Çünkü biz yetiştirdiğimiz her çocuğu başarının muhakkak hak ettiği yerde olacağı anlayışıyla yetiştirmek istiyoruz. Bizler ağustos böceği ile karınca hikayesini dinleyerek büyümüş çocuklarız. Biliriz ki karıncalar yaz boyu çalışmasının karşılığını kışın rahat ederek bulurlar. Bizler hayatımızdaki en önemli hadiseleri gerçekleştirmek için bu atamayı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 'Her yıl ortalama 40 bin atama gerçekleştiriyoruz' sözünüze itimat ederek çıktığımız bu yolda emeklerimizin yerde kalmayacağına inanarak gelecek nesli emeğe, çabaya, başarıya ve sabra inandırmak istiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hiç tanışmadığımız ama yıllardır hasretini çektiğimiz öğrencilerimize kavuşmayı ümit ediyoruz."

ANKA'ya konuşan öğretmenler de şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay boyunca odamdan çıkmadım"

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü İngilizce olarak bitirdim; KPSS'ye ciddi emek vererek dereceye ulaştım. Sonucu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Artık atama bekliyor konumundaydım. Hatta bavulumu bile hazırlamıştım. Kontenjanı öğrenmemle birlikte yaz sürecine girdim. Çok zordu, bir ay boyunca doğru dürüst odamdan bile çıkmadım... Yerimizde ücretli öğretmenler çalışıyor. Hemşireden, mühendisten, işletme okuyan birisinden, alanlarına saygı duyurorum bir yana ama öğretmen olmaz. Biz bunun eğitimini gördük.

"Tarihte ilk kez bir kontenjan sayısı ikiye bölündü bu yıl"

Alanımda derece yapmış edebiyat öğretmeniyim. 35-40 adayla yarışarak bu sınavı kazandım... Tarihte ilk kez bir kontenjan sayısı ikiye bölündü bu yıl. Daha öncesinde Cumhurbaşkanımız veya Milli Eğitim Bakanımız atama sayısını müjde olarak verdiğinde ister 20 bin ister 40 bin versin atama sayısı neyse, o senenin KPSS'sine veriliyordu. Ama 25 bin sayısı ne yazık ki ikiye bölündü. Bu kontenjanlar daha temmuz ayında sınavı halihazırda yapılmamış olan ASG adı verilen sisteme aktarıldı 10 bin olarak. Bizim payımıza düşen de 15 bin oldu. 15 binde de sadece 4 branş mutlu oldu. 72 branş ne yazık ki gerçekten büyük bir kıyıma uğradı. Biz gerçekten büyük bir yıkım içerisindeyiz. Şu anda lise branşları, özellikle edebiyat, tarih, coğrafya, 23, 27, 29 gibi kontenjanlarla savaşıyor. Biz aylardır alanda bu mağduriyetimizi dile getirmek için puan almasına rağmen atanmayan Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda öğretmen adayı, Ankara'nın Ulus Meydanı'nda eylem yaptı. Bizler, gerçek ihtiyacı yansıtan, ücretli öğretmenliği ortadan kaldıracak şekilde, işin ehline verilerek bir an önce sınıflarımızda olmak istiyoruz. 3-4 ay önce sendikalardan şu bilgi edinildi; 64 ilde 664 tane ücretli edebiyat öğretmeni olduğu söylenildi. (Genel olarak) ücretli öğretmen sayısı 100 bini bulmakta. Ücretli öğretmenler olduğu için artık kadrolu öğretmen de çok fazla alınmıyor. Ben de ücretli öğretmenlik yaptım geçtiğimiz yıllarda, 12 bin TL kadar para alıyoruz, düşük ücretle hiçbir hakkımız olmadan çalıştırılıyoruz. Biz kadro hakkı istiyoruz.

"Bu bir atama meselesi değil, vatan meselesi, adaletsizlilk meselesi"

Atanmamış öğretmen kızı için Konya'dan gelerek eyleme katıldığını belirten bir başka öğretmen ise şöyle konuştu:

"Kızım için buradayım. Konya'dan geldim. Mesele sadece 2024 ek atama meselesi değil. Ücretli öğretmenlik adı altında, öğretmen olmayanlar öğrencilerimize öğretmenlik yapıyor. İş ehline verilmeli. Geleceğe köprü olarak eğitim yuvalarımız ehil insanlara verilmeli. Binlerce öğretmen atama beklerken neden öğretmen olmayanlara yavrularımız emanet ediliyor. Bu bir atama meselesi değil, vatan meselesi, adaletsizlilk meselesi"