Ata öldü, 22 aydır beklenen adli tıp raporu gelmedi

ANTALYA'da geçen yıl eylül ayında, 4,5 yaşında yaşamını yitiren epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası Ata Özdemir'in doğum öncesi rahatsızlıklarının teşhis edilememesi nedeniyle hastane hakkında açılan davada, talep edilen adli tıp raporunun 22 aydır gelmemesi, ailenin tepkisine neden oldu.

Tarık- Ceylan Özdemir çiftinin ilk çocukları Ata, 2017 yılının aralık ayında özel bir hastanede dünyaya geldi. Tüm gebelik kontrollerinde ve doğum sonrası çok sağlıklı olduğu belirtilen Ata, bir gün sonra taburcu edildi. Aynı hastanenin çocuk doktorları tarafından rutin kontrolleri yapılan Ata Özdemir'in sağlıklı olduğu söylendi. Oğlu Ata'nın farklı sıçrama hareketleri göstermesi üzerine epilepsiden şüphelenen Tarık Özdemir, bu sıçramaları görüntüleyip doktorlarına gösterdi. Doktorları, bu sıçramaların normal hareketler olduğunu söyledi. Ata, 15 günlükken götürüldüğü muayenede uzun süre nefes alamadığı görülünce aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 15 gün yoğun bakımda kalan Ata Özdemir, hayati bir riskinin olmadığı belirtilerek taburcu edildi. Yoğun bakım sorumlusu doktorun 'Rapor temiz ama çocukta bir sorun var. Başka bir yerde değerlendirsinler' sözleri üzerine Tarık Özdemir, aynı gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonuçlarının incelenmesi üzerine Ata'nın, ağır epilepsi ve mikrosefali hastası olduğu belirlendi. Ata Özdemir, 4 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.

Adli tıp raporuna itirazları sonrası mahkemenin 2021 yılı haziran ayında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden yeni bir rapor talep ettiğini dile getiren Tarık Özdemir, "2 yıldır o rapor gelmiyor. Anlattığımız her şeyi belgeleri ile ispat ediyor olmamıza rağmen olumlu ya da olumsuz raporu yazıp yollamıyorlar. Oğlum Ata 4 Eylül 2022'de vefat etti. Bu dünyada ona 4,5 yıl acı çektirdiler. 4,5 yaşında kara toprağa giren, 1 kere 'anne baba' diyemeyen, çikolatanın tadını hiç bilmeden bu dünyadan göçen, günde binlerce kere nöbet geçirip acılar çeken oğlum için lütfen adaleti sağlayın. Sorumluları cezasını çeksin" diye konuştu.