Deprem sonrası İstanbul'dan göç zirveye çıktı! Evlerini terk edenler Karadeniz bölgesini tercih ediyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbul'da vatandaşların eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy, Pendik ve Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine göç ettikleri ifade edildi. Bir nakliye şirketi sahibi, İstanbul'dan çıkışların son 20 yılın zirvesine çıktığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ŞEHİR DIŞINA DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI

Depremle birlikte Türkiye'de yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor. Ekonomim.com'un haberinde görüşlerine yer verilen Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, depremden sonra İstanbul'dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çekerken, "Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul'dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

"YAPILACAK TESTLERE GÖRE SAYI ARTABİLİR"

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, "Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası'ndan ise Kadıköy'den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ SON 20 YILIN ZİRVESİNDE

6 Şubat'tan sonra eski binadan çıkıp eşyasını depoya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen bir nakliye şirketi sahibi, "Eskiden haftada 2-3 kişi depolama için ararken, şimdi son bir haftada bu sayı 30-40 kişiye çıktı. Bunun yanı sıra şehirlerarası taşıma da arttı. Ege Bölgesi'ne yazlık bölgelere gidenler var. Ayrıca İstanbul'dan Kocaeli ve İzmit bölgesine çok fazla göç var. Eşyalarını götürmeyip gidecekleri yerlerde daha küçük alanlarda daha uygun fiyata ya da anne babasının yanında kalabiliyorlar" dedi. Kadıköy'den Fenerbahçe, Kızıltoprak'tan özellikle çıkış olduğunu söyleyen nakliye şirketi sahibi, son 10 günde İstanbul'dan çıkışların neredeyse son 20 yılın zirvesine çıktığını dile getirdi.