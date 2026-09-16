Aslıhan Sinem Çiçek davasında dinlenilen tanık: Kızı eve götürün dedim

İZMİR'de, Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) evden iş görüşmesi için ayrıldıktan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu sanıklar Cem Acar (30) ve Burak Kaya'nın (31) yargılandığı davada dinlenilen tanık A.E., "Olaydan sonra adını öğrendiğim kadın yürüyemiyordu ve market dolabına çarptı. Kadının iyi olmadığını ya ailesine ya da hastaneye götürmeleri gerektiğini söyledim. Sonra Cem kadını elinden tutup arabaya bindirip, götürdü" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'gasp' suçundan tutuklandı.

BEYAZ BİR ARACA BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konulup tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Yargılama sürerken Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Acar, 'Kasten öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede Acar'ın davranışının 'Kasten öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle 'Doğrudan kastla insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarını işlediği belirtildi. Cem Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan en az 10 yıl hapis cezası istemiyle, Burak Kaya için ise 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs' suçundan ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.

TANIKLARA SÖZ VERİLDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Cem Acar salonda hazır bulunurken, Burak Kaya ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Aslıhan Sinem Çiçek'in ailesi ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı, yargılamada dinlenilen bir tanık hakkında yalancı tanıklık suçundan soruşturma başlatıldığını söyledi. Duruşmada tanıklara söz verildi. Tanık A.E., Çiçek'i olaydan önce gördüğünü belirterek, "Sanık Cem'in akrabasına ait marketin önüne ticari araç park etti. Araçtan üç kişi indi. Olaydan sonra adını öğrendiğim kadın yürüyemiyordu ve market dolabına çarptı. Kadının iyi olmadığını ya ailesine ya da hastaneye götürmeleri gerektiğini söyledim. Sonra Cem kadını elinden tutup arabaya bindirip götürdü" dedi.

SANIK, 'MAĞDURUM' DEDİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Cem Acar 'mağdur' olduğunu belirterek, "Baştan beri olayla ilgim olmadığını beyan ettim. Olaydan sonra evimiz ve iş yerimiz basıldı. Başka şehre taşındık. Zorlu süreç yaşadık. Aklanacağıma hep inandım. Sinem'in babası, benim babamı aradı. Bazı tanıklar ifadelerini değiştirdiler. Bazıları tehdit edildiklerini söylediler. Tanık A.E.'nin karşı taraf ile yakınlığı vardır. Madem kızı öyle gördü neden ailesine haber vermemiş? Aslıhan evden ayrıldıktan sonra sağlıklıydı" diyerek beraat talebinde bulundu.

Sanığın ardından söz alan Aslıhan Sinem'in annesi Remziye Çiçek, tanık A.E.'yi tanıdıkları iddiasını ve bazı tanıkların tehdit edildiği iddialarını yalanladı. Savunma ve beyanların ardından iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, hakkında soruşturma başlatılan tanık hakkında dava sürecinin beklenmesine hükmedip, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı