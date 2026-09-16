Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Deniz Undav ile ilgili aldığı karar netleşti. Daha önce Sky DE, Jürgen Klopp'un Undav'ı kadroya almayı düşünmediğini duyurmuştu.

DENİZ UNDAV KADRODAN ÇIKARILDI

Son gelişmeye göre Deniz Undav, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunun dışında bırakıldı. Böylece Klopp'un 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili vereceği karar da kesinleşmiş oldu.

KLOPP BİZZAT KENDİSİ İLETTİ

Kararla ilgili en dikkat çekici detay ise Jürgen Klopp'un tutumu oldu. Alman teknik adamın, Deniz Undav'ın kadroda yer almayacağını oyuncuya bizzat kendisinin ilettiği belirtildi. Klopp'un Undav'la doğrudan iletişim kurarak aldığı kararı bildirmesi dikkat çekti.

ULUSLAR LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu kararın ardından Deniz Undav, Almanya'nın yaklaşan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Klopp'un hücum hattında hangi isimlere görev vereceği ise kadronun açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile aynı grupta mücadele edecek. Almanlar 24 Eylül'de Hollanda, 27 Eylül'de Yunanistan, 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de Yunanistan ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki diğer maçlarda ise 13 Kasım'da Sırbistan ve 16 Kasım'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Deniz Undav, Jürgen Klopp'un aldığı karar doğrultusunda Uluslar Ligi kadrosunda yer almayacak.