Askeri lojistik deneyimini ticari sektöre taşıyan isim: Mustafa Işık

Özellikle son dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar, lojistik sektöründe stratejik planlama ve operasyonel esnekliğe duyulan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Tarihsel süreçte büyük ölçekli krizlerin, özellikle de askeri ve insani müdahalelerin, lojistik yönetim anlayışını köklü biçimde dönüştürdüğü kabul ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 22 yıl boyunca kritik lojistik komuta pozisyonlarında görev yapmış, NATO bünyesinde çok uluslu tatbikatların lojistiğini yönetmiş ve ardından bu birikimini ABD'de ticari sektöre aktaran emekli Albay Mustafa Işık, işin uzmanı olarak sektördeki bu dönüşümü değerlendirdi.

Askeri Lojistikten, Ticari Danışmanlığa Uzanan Bir Kariyer

Işık, TSK'da yürüttüğü görevler boyunca Türkiye'nin son 50 yılındaki en büyük sınır ötesi askeri harekâtı olan Şah Fırat Operasyonu'nun en kıdemli lojistik subayı olarak görev yaptı. Operasyonun hazırlık sürecinde, 150 askeri araç ve 1.000’den fazla personelin 6 ay boyunca ikmal faaliyetlerini planlamış ve koordine etmiş; buradan elde edilen tecrübeler, Türk Silahlı Kuvvetleri düzeyinde stratejik bir referans kaynağı haline gelmiştir. İstanbul’daki NATO Kolordusu'nun lojistik şube müdürlüğünü de icra eden Işık, ülkenin güneydoğu sınırında, 2 yıl boyunca 50’den fazla birlik ve 10.000’i aşan personelin gerçek zamanlı ikmal ve lojistik akışından sorumlu oldu.

Işık, askeri kariyerinden ve aynı alanda aldığı yüksek lisans eğitiminden edindiği operasyonel uzmanlığı, yurt dışında ticari taşımacılık sektörüne taşıdı. ABD’de yük taşımacılığı ve tedarik zinciri danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren Işık, müşterilerine araç rotalama ve filo planlaması, dış kaynak kullanımı, personel yönetimi ve maliyet kontrol konularında stratejik destek sunuyor.

Ölçeklenebilir Lojistik Modeller Rekabet Gücünü Artırıyor

Işık'a göre askeri lojistikte geçerli olan temel prensipler — doğru kaynağın doğru zamanda doğru noktaya ulaşması — ticari lojistik operasyonları için de belirleyici olmaya devam ediyor. Dijital planlama sistemleri ve süreç optimizasyonu aracılığıyla tedarik zincirinde sağlanan verimlilik artışının, hem askeri hem de ticari ortamda ölçülebilir sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Işık, "Karmaşık ortamlarda sürdürülebilirlik, sadece kapasiteyle değil, sistematik planlama ve esneklikle sağlanır" diyor.

Işık, geliştirdiği ölçeklenebilir lojistik yönetim modellerinin, taşımacılık şirketlerinin varlık kullanım oranlarını artırmasına ve operasyonel etkinliklerini güçlendirmesine katkı sağladığını ifade ediyor. Askeri kariyerinde kazandığı çok uluslu koordinasyon ve kriz lojistiği deneyiminin, ABD'nin rekabetçi ticari taşımacılık ortamında da somut bir fark yarattığını belirten Işık, söz konusu değerlendirmeler çerçevesinde lojistiğin yalnızca bir destek fonksiyonu değil, kurumsal rekabet gücünün doğrudan belirleyicisi olduğu görüşünü paylaşıyor.