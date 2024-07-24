Aşılama Sayesinde Hepatit B Görülme Sıklığı Azaldı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türkiye'de aşılama sayesinde 5 yaş altı çocuklarda akut Hepatit B görülme sıklığının 100 binde 1'in altına indiğine dikkati çekerek, aşı reddinin sadece reddeden kişiye ait bir problem değil, toplumu da ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve uzmanların katılımıyla Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi.

Kurtcebe, burada yaptığı konuşmada, hepatitin, dünyada önemli bulaşıcı hastalıklardan biri olduğuna dikkati çekerek, koruyucu önlemler ve tedaviyle bu hastalığı önlemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye'de Hepatit B aşısının 1998'de rutin aşılama takvimine girdiğini, aşının doğumdan itibaren çocuklara iki doz halinde ücretsiz uygulandığını anımsatan Kurtcebe, "Bu sayede özellikle 5 yaş altı çocuklarda Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in de altına inmiş durumda." bilgisini paylaştı.

Kurtcebe, son 22 yılda sağlıkta yaşanan birçok gelişme sayesinde bulaşıcı hastalıklardan korunma ve aşılama konusunda çok önemli aşamalar katedildiğini vurgulayarak, "Dünyada yılda 1 milyonun üzerinde hepatit kaynaklı ölüm gerçekleşiyor. Türkiye'de ise siroza bağlı ölümlerin 15-20 bin düzeyinde olduğu öngörülüyor." dedi.

"Aşı reddi toplumu da ilgilendiren bir sorun"

Konuşmasında diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmanın önemine de değinen Kurtcebe, Türkiye'nin bu konuda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Kurtcebe, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için Ankara'nın, Ulusal Aşı Takvimi çerçevesinde yapılan çalışmalarla yüzde 99'un üzerinde bir aşılama oranına sahip olduğunu belirterek, "Bununla birlikte münferit aşı retleri de gündeme gelmeye başladı. Ben özellikle bu noktaya parmak basmak istiyorum; aşı reddi sadece reddeden kişiye ait bir problem değil, toplumu da ilgilendiren bir sorun." diye konuştu.

Çiçek aşısı sayesinde çiçek hastalığının yeryüzünden silindiğini, geçmiş yıllarda büyük sağlık sorunlarına yol açmış tüberkülozun aşıyla tamamen önlenebildiğini anlatan Kurtcebe, aşı olmayan 1 kişinin bile toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

"Bundan sonraki dönemde de sadece tedaviyle değil, daha çok sağlığın korunması ve geliştirilmesiyle vatandaşımıza hizmet etmek amacımız." diyen Kurtcebe, Ankara'da 1700'ün üzerinde aile hekimiyle vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti.

Kurtcebe, Ankara'da 7 sağlıklı hayat merkezinin bulunduğunu, 5 merkezin ise yapımının sürdüğünü belirterek, tüm vatandaşları bu merkezlerden hizmet almaya davet etti.

"MHRS ile ilgili büyük bir problemimiz yok"

Ankara nüfusunun yaklaşık 6 milyona ulaştığına işaret eden Kurtcebe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da yılda kişi başı yaklaşık 10 sağlık başvurusu gerçekleştiriliyor. Geçen seneye baktığımızda birinci, ikinci, üçüncü basamak kamu hastanelerinde toplam 59 milyona varan muayene gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan muayenelerin yüzde 80'i kamu hastaneleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Çok sıkı takip ve hocalarımızın, hastanelerimizin, yönetimlerimizin desteğiyle MHRS ile ilgili büyük bir problemimiz yok, hastalarımızın isteklerine çok hızlı şekilde cevap verebiliyoruz."

Kurtcebe, hastalıklardan korunmak için aşılamanın yanında sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemine işaret ederek, aile hekimlerinden, sağlıklı hayat merkezlerinden bu konularda destek alınmasının önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek'in hepatit ve korunma yöntemlerine ilişkin konuşma yaptığı etkinlikte, Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner, "Ülkemizde ve Dünyada Viral Hepatitler: Neden Harekete Geçme Zamanı" konulu sunumunu gerçekleştirdi.