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Artvin Valiliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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Artvin Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Vali Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ile birlikte törene katılanların bayramını tebrik etti. Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, ticaret odası başkanı ve diğer kamu kurumları temsilcileri de katıldı.

Artvin Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Cengiz Ünsal, beraberindeki AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ile törene katılanların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile valilik personeli katıldı.??????

Kaynak: AA / Güncel

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