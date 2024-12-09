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Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 4 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu kapattı ve kurtarma çalışmaları havadan dron ile yapıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin içinde bulunduğu aracın yeri havadan dron ile yapılan alan taraması ile tespit edilerek aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı. Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

UZMAN EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucunda 11.45 sıralarında drona takılı Maden Tetkik Arama'ya (MTA) ait cihazın sinyalinin bulunduğu bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi. Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

4 GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun'dan Batum'a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

3 Gün 10 saat sonra 13 Aralık 2024 Cuma günüdür. Ayın 13'üne gelen Cuma günleri ilahî adalet, ilahî yargı ve ilahî intikamla kutsanmış özel günlerdir. Öncesinde ve sonrasında her türlü doğa afeti gerçekleşebilir hepsini de Allah yapmaktadır.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Sihirbazın yamağı madem felaketleri o cveriyor israile neteyahuya niye veremiyor cekiniyormu korkuyormu onlardan

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