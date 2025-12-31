Haberler

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşullarının ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

  • Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığda 3 çoban kar altında kaldı.
  • Çığda kar altında kalan çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
  • Diğer 2 kayıp çobana ulaşılmaya çalışılırken soğuk hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığda, kar altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

ARTVİN'DE ÇIĞ FELAKETİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı. Sürü, ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

BİR ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Serhat Yılmaz
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKokoreç ekmek:

Ölmek aslında bi kurtuluş hem dünyadan kurtuluyon hem dert sıkıntı kalmıyor keşke Allah yolunda yahudilerle savaşırken Allahın kelimesi La ilahe illallah yüce olsun diye savaşıp ölebilsek Allahın rızasını kazanabilsek cenneti kazanabilsek ne iyi olurdu şehid olabilseydik keşke

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Tutan var sanki buraya yazana dek yola çıksaydın ya

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarıkadir sariozkan:

Cobanlar GI gin nereden geldigini bilmitorlarmi Allah râlât eylesín

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

kokereç ekmek tutan mı var seni git Filistin’e yerse tabiii hepiniz lafta sözde cihatcı kesiliyorsunuz hadi yol belli güzergah belli aç nevigasyonu gösterir yolu sana

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

