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Arjantin'de yakalanan çete liderleri Türkiye'ye iade edilecek

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Arjantin'de yakalanan çete liderleri Türkiye'ye iade edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan ve sahte pasaport ile Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iade edileceklerini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan ve sahte pasaport ile Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iade edileceklerini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iade süreci hakkındaki açıklama yaptı. Organize suç örgütü lideri olduğu ifade edilen ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tasarlayarak öldürme', '6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Silahlı yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz kullanılması', 'Kasten yaralama', 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'Silahla tehdit', 'Korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'Tefecilik' suçlarından firari olarak aranan Serkan Kurtuluş ile aynı suç örgütünün yöneticisi olan ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', '6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Hırsızlık' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından firari olarak aranan Lider Camgöz'ün yakalanmaları için Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından her iki şahıs hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı hatırlatılan açıklamada, "Hemen sonrasında Interpol'e üye 194 ülke ile temas kuruldu ve her iki kaçağın görüldüğü yerde yakalanarak ülkemize iade edilmesi istendi. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca her iki şahsın Latin Amerika ülkelerine gittiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bölge ülkelerinin İnterpol birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Serkan Kurtuluş'un ve Lider Camgöz'ün Arjantin'de sahte pasaport ile yakalanmaları sağlanmıştır. Akabinde Adalet Bakanlığımızca her iki şahıs hakkında hazırlanan iade evrakları hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletilmiştir" denildi.

"İade süreci başladı"

Konuyla ilgili olarak gelinen son aşama hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca, söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Serkan Kurtuluş Arjantin Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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