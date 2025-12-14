Haberler

Arap ülkeleri Suriye'deki terör saldırısını kınadı

Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE ve Irak, Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik terör saldırısını kınadı. Hükümetler, her türlü şiddet ve terörizme karşı ortak bir tavır sergileyerek, saldırıyı güçlü bir şekilde lanetledi.

Arap ülkeleri, Suriye'nin Humus kentine bağlı Tedmur (Palmira) bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınadı.

Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından terör saldırısını kınayan açıklamalar yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, hangi sebeplerden dolayı olursa olsun, her türlü şiddet ve suç içerikli terör saldırılarını Doha'nın değişmez bir tavır alınarak kınandığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, terör saldırısını şiddetle kınadı.

Suriye'nin güven ve istikrarını sarsmayı amaç edinen her türlü şiddetin kati olarak reddedildiği belirtilen açıklamada, Bahryen'in Suriye ve ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da "terör saldırısını" kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "bu suç eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenlik ve barışa yönelik bir tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Kuveyt, "nedenleri veya amaçları ne olursa olsun, şiddete, terörizme ve suç eylemlerine karşı güçlü ve sarsılmaz duruşunu" yineledi.

"Kuveyt Devleti'nin kurbanların ailelerine ve Suriye ile ABD hükümetlerine ve halklarına taziye ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini" ileten açıklamada, neden ve amaçları ne olursa olsun, şiddete, terörizme ve suç eylemlerine karşı güçlü ve sarsılmaz duruşun yeniden vurgulandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında saldırıyı kınayarak, ölenlerin ailelerine ve her iki ülkenin hükümetlerine taziye, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam ve Washington ile dayanışma içinde olunduğu, can kaybı ile yaralanmalara yol açan saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "güvenliği ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmin" reddedildiği vurgulandı.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Suriye, Palmira yakınlarında Suriye-Amerikan ortak terörle mücadele devriyesini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Şeybani, kurbanların ailelerine, Amerikan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı.

"Terörist eylemleri şiddetle kınamakta ve güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmi kesin bir şekilde reddetmektedir." denilen BAE açıklamasında, "kurbanların ailelerine, ABD'ye ve dost halkına, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ve kardeş halkına en içten taziyeler" iletildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında "terörist operasyonu" olarak nitelediği saldırıyı kınayarak, terörün hala bölgenin güvenlik ve istikrarını gerçek ve etkili şekilde tehdit etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, terörle mücadele etmek, kaynaklarını ortadan kaldırmak ve finansman kanallarını kurutmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyon ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesini gerektirdiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Irak halkının terör suçlarından en çok etkilenenler arasında olduğuna işaret edildi.

Rabıta

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri ve Müslüman Alimler Birliği Başkanı Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, yaptığı açıklamada "hain terörist suçu" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Birliğin "her türlü şiddet ve terörizmi reddettiği ve kınadığı" ve bu yönde bir pozisyonda olduğunu yineleyen Rabıta Genel Sekreteri İsa, "kurbanların ve yaralıların ailelerine içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini" iletti.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
