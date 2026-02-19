Arap ülkelerinden Trump'ın Gazze planına destek

Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında Trump'ın Gazze planını desteklediklerini açıkladılar.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, toplantıda yaptığı konuşmada, Barış Kurulu toplantısının ve Trump'ın Gazze planının uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Al Halife, ABD ile ülkesi arasında iyi ilişkilerin bulunduğuna dikkati çekerek, Gazze'ye başta gerekli altyapı desteği olmak üzere dijital devlet hizmetleri gibi çeşitli destekte bulunmaya hazır olduklarını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Cubeyr, Filistin halkının acılarını hafifletecek ve Filistinlilerin hak ettikleri barışın sağlanması için Suudi Arabistan'ın bir milyar taahhüt ettiğini söyledi.

Riyad'ın Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için çalıştığını dile getiren Cubeyr, Suudi Arabistan'ın 2002 tarihli Arap Barış Girişimi'nin barışa giden bir yol olarak başladığını ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya da Filistin halkına ve onların davasına olan desteklerini yineleyerek, Filistin davasının kendilerini barışa ulaşmayı amaçlayan girişimleri desteklemeye mecbur kıldığını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da Gazze'de bir sahra hastanesi kurmanın yanı sıra nefret söylemiyle mücadele ve birlikte yaşamı teşvik etme programlarına katılacaklarını dile getirdi.

Burita, Gazze Şeridi'ne güvenlik güçleri, polis ve üst düzey subaylar konuşlandırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Barış Kurulu aracılığıyla Gazze Şeridi'ne 1,2 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını söyledi.

Bin Zayid, bölge için daha iyi bir gelecek arayışıyla İbrahim Anlaşmalarını başlattıklarını dile getirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar'ın Barış Kurulu'nun nihai bir çözüme ulaşma misyonuna destek olarak 1 milyar dolar taahhüt ettiğini söyledi.

Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'nun, 20 maddelik planın gecikmeden tam olarak uygulanması için çaba göstereceğini aktaran Al Sani, ülkesinin, her zaman olduğu gibi arabuluculuk çabalarına bağlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de ülkesinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini ve Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakına karşı duruşunu takdir ettiğini belirtti.

Abdulati, Mısır'ın, Trump'ın bölge halkları arasında yeni bir birlikte yaşama çağı başlatma vizyonunu desteklediğini söyledi.