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Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım: Asıl kahraman Türk halkı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Türk halkının ekipleri yiyecek vermek için yolda durdurduğu belirtildi.

Türkiye yaşanan iki büyük depremin ardından hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza ağlarken, bölgeye yardım için giden yabancı ülkelerden gelen ekipler eşsiz anlara şahit oluyor.

TÜRK MİLLETİNİN DAYANIŞMASI VURGULANDI

İspanyol arama-kurtarma ekibi Bomberos Gırecan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk milletinin depremde gösterdiği dayanışma vurgulandı. Kurtarma ekibi, Twitter hesabından paylaştığı pide fotoğraflı paylaşıma düştüğü notta bu dayanışmaya dikkati çekti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım

"ASIL KAHRAMANLAR ONLAR"

Paylaşımda, "(Etli ekmek) Bu gıda maddelerini vermek için bizleri yolda durdurdular. Kahvaltı ve tatlılar için para ödememize izin vermiyorlar. Buradaki bütün insanlar kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor. Unutmayın, asıl kahramanlar onlar. Biz sadece onların umuduyuz." ifadelerine yer verildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekipten duygusal paylaşım

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Kaynak: AA / Güncel

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