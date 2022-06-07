Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar - Haberler

Apple, ürünlerinde kullandığı bileşenlerin kalitesine çok dikkat ediyor ve mümkün olan segmentlerde en iyi parçayı kullanıyor. Malzeme kalitesi ve dayanıklılık açısından bu bir avantaj olsa da telefonunuza zarar gelmesi durumunda cebinizden binlerce lira çıkıyor. Apple, son yıllarda malzeme kalitesine daha çok önem verse de bugün Apple Store'daki fiyat güncellemesi nedeniyle servis ücretleri konusunda benzer memnuniyeti yaşayamayacağız.

WWDC 2022'nin ilk gününde pek çok yeni Apple ürünüyle tanıştık ve yazılımsal güncellemeler de başrolü oynadı. Gerçekleşen heyecanlı lansmanın ardından Apple Store Türkiye'de fiyat güncellemelerine gidildi. Ürünlere yansıyan fiyatların yanı sıra, servis ücretlerinde de artışlar yapıldı. Yeni listeyi haberimizde sizlerle paylaştık.

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple servis ücretleri için zam kararı aldı

Günümüzde AMOLED ve IPS gibi ekran teknolojileri kullanıldığı için basit bir ekran çatlağı bile binlerce liraya mal olabiliyor. Batarya ve diğer bileşenler de ucuz olmadığı için küçük kazalara karşı fobi besliyor olabilirsiniz.

Eğer iPhone'unuzun ekranını değiştirmek isterseniz, cihaz garanti kapsamında değilse aşağıdaki fiyat listesine tabii tutulacaksınız: