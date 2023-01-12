Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncel Haberler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildi. Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Saatte hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, alışveriş mağazaları ve iş yerleri zarar gördü. Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ilçelerde ise evleri su bastı. Fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Korkuteli'de ise sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini öğleden sonra artırdı. Antalya ile Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

YARIN DA OKULLAR TATİL

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Korkuteli Kızılcadağ mevkisindeki kar kalınlığı 9 santimetre olarak ölçüldü.

Ayrıca Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Korkuteli Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title