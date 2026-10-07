Antalya Kum Heykel Müzesi'nde astronotlar yaklaşık 150 çocuğun sorularını yanıtladı

ANTALYA Kum Heykel Müzesi'nde çocuklarla buluşan astronotlar, uzayda yaşam ve bilimsel deneylere ilişkin onlarca soruyu yanıtladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bazen 9 yaşında çocuğumuzun sorduğu soru, 39 yaşında beklediğimiz insandan gelecek sorulardan çok daha ileri seviyede" dedi.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında, astronotların üyesi olduğu Association of Space Explorers (ASE) ile Sandland iş birliğinde Antalya Kum Heykel Müzesi'nde buluşma gerçekleştirildi. 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı kum heykeller arasında düzenlenen etkinlikte; Alper Gezeravcı, Gökhan Erdem, Alman astronot Reinhold Ewald, Gezeravcı'nın Axiom-3 görevindeki komutanı Michael López-Alegría ve Macar astronot Tibor Kapu gibi isimler, çocuklarla bir araya geldi. Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı buluşmada astronotlar, gruplara ayrılarak uzay yolculuklarını anlattı, soruları yanıtladı.

UZAYDA YEMEKTEN BOZULAN ALETLERE

Astronotlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, 'Uzayda heyecanlandınız mı?', 'Bir gezegene gitme şansınız olsa hangisine gitmek isterdiniz?', 'Uzayda yemeği nasıl yiyorsunuz?', 'Hangi deneyleri yaptınız?', 'Uzayda zaman nasıl geçiyor?', 'Uzay aracını nasıl kullanıyorsunuz?', 'Uzayda nasıl uyudunuz?', 'Uzaydaki en zor deney neydi?', 'Bozulan aletleri nasıl düzeltiyorsunuz?' ve 'Uzaya gitmeden hangi testlerden geçiyorsunuz?' gibi sorular yöneltti. Astronotlar, uzayda günlük yaşamdan görev öncesi hazırlıklara kadar merak edilen konuları çocuklara anlattı.

'HAYALLERİNİZİN SINIRI GÖKYÜZÜNDEN ÇOK ÖTESİ'

Çocuklara seslenen Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna seçildikten sonra Amerika'ya gittiğinde, hayatında ilk kez bir astronotla 43 yaşında tanıştığını söyledi. Karşısındaki çocuklarınsa bu fırsatı çok küçük yaşlarda yakaladığını belirten Gezeravcı, "Ben sizlerin yaşındayken hayalim pilot olmaktı. Hayalimin sınırı gözümle görebildiğim gökyüzüydü sevgili kardeşlerim. Bugün sizin hayalinizin artık sınırı, gözünüzle görebildiğiniz gökyüzü değil. Gökyüzünden çok ötesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları olarak sizlerin hayallerinin sınırı artık diğer dünya ülkelerindeki çocukların hayallerinin sınırıyla eşdeğer vaziyette" dedi.

'HER DİL BİR İNSAN'

Uzay görevlerinde farklı ülkelerden insanların birlikte çalıştığını anlatan Gezeravcı, yabancı dil öğrenmenin önemine dikkati çekti. Gezeravcı, "Yabancı dil, sizi bütün dünyaya bağlayan elinizdeki en önemli güç. Günün birinde büyüdüğünüzde sanat insanı olabilirsiniz, bilim insanı olabilirsiniz, sporcu olabilirsiniz. Her alanda başarılı olma imkanınız var. İlla ki başarılı olmak için uzaya gitmeniz gerekmiyor. Ülkemizin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var. Öğrendiklerinizin tamamını diğer dünya insanlarına ulaştırabilmek için öğreneceğiniz yabancı dil, kolunuzda bir bilezik. Çünkü her dil bir insan" diye konuştu.

'ÇOCUK DEYİP GEÇMEYİN'

Etkinlik sonrasında değerlendirmede bulunan Gezeravcı, 4 ile 11 yaş arasındaki çocuklarla buluştuklarını, hayat hikayelerini anlattıktan sonra sorularını yanıtladıklarını söyledi. Çocukların sorularının dikkat çekici olduğunu belirten Gezeravcı, "Çocuk deyip geçmeyin. Bazen 9 yaşında bir çocuğumuzun sorduğu soru, 39 yaşında beklediğimiz insandan gelecek sorulardan çok daha ileri seviyede. Onların o tertemiz zihinlerinde şekillendirdiği resimlerin aslında bugünün karmaşık problemlerine daha bu kadar genç yaşta değindiğini bizzat müşahede etmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

111 ÜLKEDEN 7 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

Kongreye 111 ülkeden 7 binin üzerinde katılımcının geldiğini belirten Gezeravcı, devletlerin uzay alanındaki karar vericilerinin, uzay organizasyonlarının, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin Antalya'da buluştuğunu söyledi. Uzay çalışmalarındaki ilerlemelerin ve yeni anlaşmaların kongrede paylaşıldığını anlatan Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunun Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden biri olduğunu, diğer hedeflere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gezeravcı, Türkiye'nin Ay'a erişme hedefi doğrultusundaki çalışmaların ayrıntılarını da kongre katılımcılarıyla paylaştıklarını söyledi.

'ÇOK DETAYLI SORULAR SORUYORLAR'

Blue Origin'in New Shepard roketiyle yörünge altı uçuş gerçekleştiren Gökhan Erdem, "Üç ayrı gruba bölündük ve çocuklardan çok değişik sorular aldık. Hatta bir tanesinde astronotlar biraz uzun anlatmak zorunda kaldılar. Çok detaylı sorular soruyorlar. Çok mutlu olduk" dedi. Uzay yolculuğunda yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktıklarını anlatan Erdem, "Kısa bir yolculuktu ancak uzayda bir astronotun yaşadığı bazı tecrübeleri edindim. Yer çekimsiz ortam olsun, roketle fırlatılma olsun, Karman çizgisinin üstüne çıktık. Çok güzel bir tecrübeydi" diye konuştu.

'UMDUĞUMUZUN ÜZERİNDE TALEP OLDU'

Antalya Kum Heykel Müzesi'nden Cem Karaca, müzenin önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi. Karaca, "Çocuklar astronotlarla çok yakından tanışma fırsatı buldu. Onlardan imzalar aldı. Bu kadar çok sayıda talep olduğunu çok tahmin edememiştik ama umduğumuzun üzerinde. Herkes çok mutlu. Kum Heykel Müzesi'nin teması da uzay olduğu için birbiriyle çok uyumlu iki özel etkinliğin burada buluşması yaşandı. Umarım bundan sonraki dönemlerde de yine Antalya bu tür etkinliklere ev sahipliği yapar" dedi.

TELESKOP, MİKROSKOP VE İMZALI TİŞÖRTLER

Etkinliğin sonunda çocuklara teleskop, mikroskop ve dürbün ile astronotların imzalarını taşıyan tişörtler hediye edildi. Kum heykeller arasında astronotlarla tanışan çocuklar, uzay yolculuklarına ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı