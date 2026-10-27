Antalya Kepez'de inşaat alanındaki hortumda 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında çıkan hortumda 2 konteyner parçalandı, kule vinci devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, bir inşaat alanında çıkan hortum ise hasara neden oldu. İşçilerin kaldığı konteynerleri savuran hortum, kule vincin de devrilmesine neden oldu. Can pazarının yaşandığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerde bulunan işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere 4 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: 2 KONTEYNERİ PARÇALAYAN BİR HORTUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çalışmaların sürdüğünü belirterek, başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı. Civarındaki binalarda bir şey yok. Sadece bu alanda 2 konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız. Aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde böyle bir şey yok. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize geçmiş olsun. Kimlikleri araştırılıyor. Konteyner ve vincin devrilmesi aynı yerde. Vincin konteynere gelmesi söz konusu değil. Vinç aynı hortum tarafından güneydoğu yönüne doğru devrilmiş. Onun altında herhangi bir yaralı veya can kaybı söz konusu değil. Site inşaatını hortum tarumar etmiş, paramparça etmiş" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 işçimiz hayatını kaybetmiş, 1 işçimiz yaralanmıştır. Şantiyede etkili olan hortum, iki konteynerin parçalanmasına neden olmuştur. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale ve gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı