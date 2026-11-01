Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Gazipaşa'da kamyonet uçurumdan şarampole savruldu, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında kamyonetin 10 metrelik uçurumdan şarampole savrulduğu kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole savrulduğu kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Bekere mevkiinde meydana geldi. Maha yaylasından Gazipaşa istikametine ilerleyen sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybebettiği, Celil Ü. idaresindeki 07 AHT 103 plakalı kamyonet, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan şarampole savruldu. Kazada araç sürücüsü Celil Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sıdıka Ç. ve Ahmet Kağan Ç. (14) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Aksaray Güzelyurt'taki 3 katlı yer altı şehri, bölgede tuvaleti olan tek yer altı şehri! Hiç restorasyon görmedi

Bölgedeki hiçbir yer altı şehrinde yok! Burada tuvalet bile var
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Hatay'da Lazları çok sevdiği için adını mahkeme kararıyla Temel Reis yaptı! Eserleri Avrupa'ya gidiyor

Lazları öyle sevdi ki adını değiştirdi! Herkes Trabzonlu sanıyor
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

Altın Portakal'da ödülü kaptı, yaptığı konuşma geceye damga vurdu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı