Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yarlandı. Otobüsün içinde altında sıkışanların olduğu kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
- Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.
- Kazada 8 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.
- Otobüste ve altında sıkışanlar bulunuyor ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, virajı alamayarak şarampole devrildi.
8 ÖLÜ, 26 YARALI
İhbar üzerine Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
ARAÇTA SIKIŞANLAR BULUNUYOR
Otobüsün içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kazanın nedeni henüz net değilken yağış nedeniyle yolların ıslak ve kaygan olduğu bu nedenle kazanın gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.