Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, virajı alamayarak şarampole devrildi.

8 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR BULUNUYOR

Otobüsün içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kazanın nedeni henüz net değilken yağış nedeniyle yolların ıslak ve kaygan olduğu bu nedenle kazanın gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Feci kazadan ilk görüntüler şöyle: