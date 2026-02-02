10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

EŞLER ANTALYA'YA ARAÇ ALMAYA GİDİYORLARDI

Kazada hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un Bilecik'in Söğüt ilçesinde fabrika işçisi olduğu, ağır yaralı olan eşi Burcu Demirsoy ile birlikte araç satın almak için Antalya'ya gittikleri belirtildi. Erdi Demirsoy'un yarın öğle namazının ardından Söğüt ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

Erdi Demirsoy

OKULUNA GİDİYORDU

Hayatını kaybeden Sudem Çakmak'ın, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oturduğu ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sudem Çakmak

Aslı Çevik'in ise Eskişehirli olduğu ve Manavgat ilçesindeki bir turistik otelde eğlence müdürü olarak çalıştığı belirtildi. Çevik'in cenazesinin Eskişehir'e getirileceği ve yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Aslı Çevik