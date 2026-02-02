Haberler

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 10 kişiden Erdi Demirsoy'unBilecik'ten eşiyle birlikte araç satın almaya gittiği, Sudem Çakmak'ın da Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci olduğu bildirildi. Eskişehirli Aslı Çevik'in ise Manavgat ilçesindeki bir otelde eğlence müdürü olduğu belirtildi.

  • Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
  • Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybedenler arasında Bilecik'te fabrika işçisi Erdi Demirsoy, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sudem Çakmak ve Manavgat'ta otel eğlence müdürü Aslı Çevik bulunuyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

EŞLER ANTALYA'YA ARAÇ ALMAYA GİDİYORLARDI

Kazada hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un Bilecik'in Söğüt ilçesinde fabrika işçisi olduğu, ağır yaralı olan eşi Burcu Demirsoy ile birlikte araç satın almak için Antalya'ya gittikleri belirtildi. Erdi Demirsoy'un yarın öğle namazının ardından Söğüt ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladıErdi Demirsoy

OKULUNA GİDİYORDU

Hayatını kaybeden Sudem Çakmak'ın, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oturduğu ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladıSudem Çakmak

Aslı Çevik'in ise Eskişehirli olduğu ve Manavgat ilçesindeki bir turistik otelde eğlence müdürü olarak çalıştığı belirtildi. Çevik'in cenazesinin Eskişehir'e getirileceği ve yarın toprağa verileceği öğrenildi.

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladıAslı Çevik

