Antalya'da Uçurumdan Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı
Gazipaşa'da bir otomobil, kontrolünün kaybedilmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü Batuhan D. yaralanırken, yanındaki 17 yaşındaki Muhammet Ali Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Batuhan D. yaralanırken, yanındaki Muhammet Ali Öztürk (17) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Sugözü Grup Yolu'ndaki Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan D.'nin kontrolünü yitirdiği 07 CBT 326 plakalı otomobil, hafif virajlı yola girdiği sırada yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Mahallelinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobile güçlükle ulaştı. Ekiplerin ilk incelemesinde sürücü Batuhan D.'nin yaralı olduğu, yanındaki Muhammet Ali Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık görevlileri tarafından Batuhan D.'ye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Bölgenin ormanla kaplı dik yamaçta olması nedeniyle ekipler Batuhan D.'nin yola taşınmasında büyük uğraş verdi. Batuhan D. yukarı taşınıp Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Öztürk'ün cenazesi ise nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası dik yamaçtan cenaze aracına taşınıp Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
