Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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Antalya'da trans birey Nida Nazlıer, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. 45 yaşındaki Nazlıer'in ev arkadaşı gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada ise bahçede bulunan saksıdaki toprağa gömülü bir bıçak bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ., trans birey Nida Nazlıer ile birlikte yaşadığı Cebesoy Caddesi üzerindeki evine geldi.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

BANYODA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. Bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri boğazına ve yüzüne aldığı 1'er bıçak darbesiyle hyatını kaybeden Nazlıer'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

SAKSI İÇERİSİNDEKİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri ev içerisinde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında bahçede bulunan saksı içerisinde toprağa gömülü bir bıçak buldu. Bıçak inceleme için delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer'i bulan H.İ. ise gözaltına alındı. H.İ. arkadaşlarına "Avukatıma haber verin" diyerek bağırdı.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerine yaptığı incelemenin ardından Nazlıer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan, Nazlıer'in cenazesinin götürülmesi sırasında evinin önünde bekleyen arkadaşları gözyaşı döktü.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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