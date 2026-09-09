Antalya'da traktörleriyle seferber olan mahalle sakinleri "alev savaşçıları"na su taşıyor

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında belediye ve Orman Müdürlüğü ekiplerine destek veren köylüler, zamanla yarışan helikopterlerin su alabilmesi için ormanlık alanlara kurulan yangın havuzlarını traktörlerinin arkasına taktıkları tankerlerle taşıdıkları suyla dolduruyor.

Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'nin özellikle güney ve batı bölgeleri, yaz mevsiminde orman yangını tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Her yıl çıkması muhtemel yangınlara karşı hazırlık yapan orman ekipleri için alevlerle mücadelede en önemli unsurlar arasında su ikmali yer alıyor.

Coğrafi konumunun getirdiği zorluklar dolayısıyla Antalya'da orman yangınlarına hızlı müdahale için deniz ve göletlere uzak ormanlık alanlarda 500'den fazla yangın söndürme havuzu bulunuyor.

Aksu ilçesinde de önceki gün başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yangın söndürme havuzları kritik bir rol üstleniyor.

Helikopter ve arazözlerin alevlere müdahalesinde ihtiyaç duyduğu suyun hızlı teminini sağlayan havuzlara, belediye ve Orman Müdürlüğü tankerlerinin ardından en büyük desteği yangından etkilenen mahalle sakinleri veriyor.

Yeşilkaraman ve Kızıllı Mahallesi sakinleri, traktörlerin arkasına taktıkları tankerlerle yangın söndürme havuzlarına su taşıyor.

"Havuzun suyunun azalmaması için çaba gösteriyoruz"

Yeşilkaraman Mahallesi sakini Osman Beken, AA muhabirine, köylerini ve ormanı kurtarmak için gönüllü şekilde çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekiplere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını ifade eden Beken, "Traktörlerimizle havuzlara su çekiyoruz. Su motorlarımızla arazözlere takviyede bulunuyoruz. Yangını söndürmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Kızıllı Mahallesi sakini Hamza Öztürk de yangının kontrol altına alınması için büyük uğraş verildiğini dile getirdi.

Yangın başladığından bu yana adeta seferberlik ilan ettiklerini anlatan Öztürk, "Çevredeki fabrikalara ait beton mikserleri de bize destek oldu. Traktörlerimize bağlı tankerlerle havuzun suyunun azalmaması için çaba gösteriyoruz. Helikopterlere su yetiştirmek bizim için büyük başarı oldu. Köy halkından traktörü olan herkes burada. Yaşlı genç demeden herkes gücü yettiğince gece gündüz mücadele ediyor." diye konuştu.

Ekiplere mahalle sakini kadınlarla yaptıkları pişi ve poğaçaları dağıtan Ayşegül Ateş de "Biz de kadınlar olarak ekiplere destek vermek istedik. Onlar çalışırken biz de bir şeyler yapalım dedik. Yaptığımız yiyecekleri dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA