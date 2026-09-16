Antalya'da trafik kazasında yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü genç kıza ilk müdahaleyi, o sırada olay yerinden geçen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptı.

Havva A'nın (18) kullandığı 07 BYE 898 plakalı motosiklet, Perge Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen genç kız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada olay yerinden geçen Rektör Prof. Dr. Özkan, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı.

Havva A, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğunu okula bıraktığı sırada kazayı gördüğünü söyledi.

Yaralı bir genç kızın yerde yattığını belirten Özkan, "Motosikletteymiş, biri çarpıyor biz de ilk müdahalesini yaptık. Ambulans gelene kadar başında bekledim. Kızımızı 112 Acil Sağlık ekipleri gelip hastaneye götürdü." dedi.

Kaynak: AA