Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş ise Avrupa macerasına yarın saat 22.00'de sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya karşısında başlayacak.
- UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon ilk hafta karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak.
- Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca Beşiktaş temsil edecek.
- Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçını yarın saat 22.00'de sahasında Olimpik Marsilya'ya karşı oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak.
TÜRKİYE'NİN TEK TEMSİLCİSİ BEŞİKTAŞ
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasındaki ilk sınavını yarın sahasında Olimpik Marsilya'ya karşı verecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
BU AKŞAM 9 KARŞILAŞMA OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta bu akşam saat 19.45'te oynanacak Ararat-Sparta Prag ve Omonia-Celta Vigo karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 22.00'de ise Milan-Benfica başta olmak üzere 7 mücadele oynanacak.
Bu akşamın programı:
- 19.45 Ararat - Sparta Prag
- 19.45 Omonia - Celta Vigo
- 22.00 Milan - Benfica
- 22.00 Anderlecht - Olimpik Lyon
- 22.00 Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb
- 22.00 Bayer Leverkusen - Celje
- 22.00 Olympiakos - Jagiellonia
- 22.00 Sturm Graz - Rennes
- 22.00 Sunderland - AZ Alkmaar
BEŞİKTAŞ YARIN SAHNE ALACAK
İlk haftanın kalan karşılaşmaları yarın oynanacak. Gecenin Türkiye açısından en önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Olimpik Marsilya saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Yarının programı:
- 19.45 Levski Sofya - RB Salzburg
- 19.45 OFİ - Hoffenheim
- 22.00 Celtic - Ferencvaros
- 22.00 Juventus - NEC Nijmegen
- 22.00 Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise
- 22.00 Beşiktaş - Olimpik Marsilya
- 22.00 Lillestrom - Torreense
- 22.00 Crystal Palace - Lech Poznan
- 22.00 Real Sociedad - Bournemouth