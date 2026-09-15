Antalya'da tarımda ve turizmde su yönetimi değerlendirildi

Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek COP31 Taraflar Konferansı hazırlıkları dolayısıyla "Tarımda ve Turizmde Su Yönetimi" toplantısı düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 23 Eylül'de yapılacak "Su Zirvesi" öncesi "Antalya Su Diyaloğu" toplantılarının ilki ATB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'yı Antalya yapan değerlerin başında tarımın, turizmin, ticaretin ve sanayinin geldiğini ve bu sektörlerin ortak paydasını suyun oluşturduğunu belirtti.

İklim değişikliği, değişen yağış rejimi, artan kuraklık riski ve nüfus artışının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Çandır, "Tarımda sulama verimliliğini artırmadan, turizmde su tüketimini azaltıp yeniden kullanımı geliştirmeden, sanayide su verimliliğini sağlamadan, kentimizde kayıp ve kaçakları azaltmadan ve su kaynaklarımızı korumadan Antalya'nın su geleceğini güvence altına almamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Antalya Su Eylem Planı"nı ortaya koymak için "Su Zirvesi" düzenleyeceklerini ve zirve öncesi bazı başlıklarda toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Çandır, şunları kaydetti:

"Plan, ne yapılmalı, kim yapmalı, nasıl, ne zaman yapılmalı ve sonuçlar nasıl izlenmeli sorularına yanıt vermesi gerekiyor. Artık plan yapıp rafa kaldırma zamanı değil, eyleme geçme zamanıdır. Antalya Su Zirvesi'nde Antalya'nın ortak su iradesi, daha güçlü ve somut bir çerçeveye dönüştürülecek. Antalya, yalnızca COP31'e ev sahipliği yapan değil, su sorunlarını ele almış, önceliklerini belirlemiş ve bu doğrultuda harekete geçmiş örnek bir kent olabilir."

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürü Cengiz Gülebay ise iklim değişikliğinin yağış rejimini bozduğunu, bir yılda yağması gereken yağışın kısa sürede gerçekleşebildiğini belirterek, betonlaşmanın yağmur suyunun yeraltına ulaşmasını da zorlaştırdığını söyledi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat başta olmak üzere bazı bölgelerde tuzluluk baskısının arttığını, bu açıdan Sulama Suyu Tuzluluk Risk Haritası oluşturma çalışmalarına başladıklarını bildirdi. ???????

Toplantıda katılımcılar, Antalya'nın su potansiyeli ve arz güvenliği, meteorolojik kuraklık, sürdürülebilir peyzaj, yerel yönetimlerde su yönetimi, üreticinin su kullanımı, Korkuteli Sulaması'nda iyi uygulamalar, turizmde sürdürülebilirlik, su verimliliği ile gri suyun arıtılarak yeniden kullanımı konularında sunumlar yaptı.

"Antalya Su Diyaloğu"nun ikinci toplantısı yarın "Kentsel Su Yönetimi" ve "Sanayi Sektörü Su Yönetimi" başlıklarıyla yapılacak. Toplantılarda ortaya çıkan öneriler, 23 Eylül'de düzenlenecek Antalya Su Zirvesi'nde değerlendirilerek kentin su geleceğine yönelik ortak eylem çerçevesine dönüştürülecek.

Kaynak: AA