Kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi: Ateş ettiği anlar kamerada

Antalya'da Kepez Kaymakamlık binasında M.Y., silahla ateş açıp, kendini odaya kilitledi. Bina güvenlik amacıyla tahliye edilirken, polis, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen M.Y.'yi ikna etmeye çalışıyor.

4 EL ATEŞ ETTİ

Kepez Kaymakamlık binasında saat 11.00 sıralarında 4 el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar emniyet güçleri tarafından binadan tahliye edilirken, Özel Harekat ekiplerinden de destek istendi.

MOBBİNG YÜZÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İlk belirlemelere göre silahla ateş eden kişinin, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y. olduğu, kendisini binadaki bir odaya kilitlediği kaydedildi. M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü. Emniyet güçlerinin şüpheliyi ikna çalışması sürüyor.

4,5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Kepez Kaymakamlığı binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y., polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.

ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan M.Y.''nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin, koridorda yürüdüğü, burudaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından elinde bulunan silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı