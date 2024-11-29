Antalya'da Şehit Aileleri Buluşması'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı

Antalya'da düzenlenen 8. Şehit Aileleri Buluşması programında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç arasında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" teması bağlamında sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şehit Aileleri Buluşması programı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Programda, Yılmaz ile Turunç tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" teması bağlamında sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasına ilişkin işbirliği protokolünün imzaları atıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehadet mertebesine ulaşmanın çok değerli olduğunu belirtti.

Bu vatan uğruna büyük bedeller verenlerin asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' dersiyle şehadet bilincini yavrularımızda canlı tutmanın gayreti içindeyiz." dedi.

İmzalanan protokolle 15 Temmuz Derneği ile işbirliği içinde okullarda çeşitli etkinlikler yapacaklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Çocuklarımızda şehadet bilincinin, vatan, millet, ezan ve Kur'an sevgisinin diri tutulması, 15 Temmuz'da hain FETÖ'nün darbe girişimi başta olmak üzere şehit olan kardeşlerimizin hatıralarının yad edilmesi, dini ve milli duygularımızı istismar ederek milletimize silah çeken hain insanların yakından tanınması, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Milli Mücadele ruhunun çocuklarımızda yaşatılması için 81 ilimizdeki okullarda dernekler ile faaliyetler yürüteceğiz. Bütün okullarda demokrasi ve temel insan hakları ile ilgili kulüplerimiz var, bu kulüpler marifetiyle çalışmalar yürütülecek."

Yılmaz, okullarda şiir, mektup, hikaye, kompozisyon yazma yarışma etkinlikleri, eğitim atölyeleri, dijital materyal geliştirilmesi, afişlerin, kısa filmlerin hazırlanması, panellerin, söyleşilerin, seminerlerin düzenlenmesi, ağaç dikilmesi gibi faaliyetler yapılacağını bildirdi.

Dernek Başkanı Turunç da destansı mücadelenin yaşayan şahitleri olduklarını belirterek, yaşananları unutturmamaya devam edeceklerini kaydetti.

Protokol kapsamında tüm okullarda milli birlik ruhunun yaşatılacağını dile getiren Turunç, destekte bulunanlara teşekkür etti.

Programda, şehitler için dua okundu.