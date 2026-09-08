Antalya'da minik kaplumbağaların kumsaldan denize ulaşma mücadelesi görüntülendi

Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkan minik caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) yavrularının yaşam azmiyle denize ulaşma maratonu kayıt altına alındı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Koordinatörü Cansu Ulusoy ve gönüllüler, yuvalarından çıkan kaplumbağaların mavi sularla buluşma anlarına tanıklık etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan da görüntülemeye destek verdi.

Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavrularının günün ilk ışıklarıyla kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaşması ve ilk yüzme anları su altından kaydedildi.

Belek ve Kızılot sahillerinde 5 gün süren çalışmalarda, deniz kaplumbağası yavrularının zorlu yolculuğunun yanı sıra kumsallardaki plastik atıklar, koruma altındaki plajlarda yasak olmasına rağmen araç izleri, piknik sonrası bırakılan atıklar da görüntülendi.

Geçen sene 6 bin 500 yuvanın kaydedildiği Belek ve Kızılot sahillerinde bu yıl 6 bin yuva kayıt altına alındı.

"Başka yaşamlara dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, 1987'de Muğla'daki İztuzu kumsalında iki aylık çalışma sonucu ilk caretta carettayı gördüğünü, o günden sonra da yaklaşık 40 yıldır deniz kaplumbağalarının korunması için çalıştığını anlattı.

Mücadelesini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Canbolat, "Tek başıma çıktığım bu yolculukta Belek ve Kızılot'ta iki büyük kampımız, 50 gönüllümüz var. 6 bin yuva kaydıyla bunları yapmaya devam ediyoruz. Başka yaşamlara dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birilerinin hayatına dokunma duygusu bizi buralara itti. 50 gönüllümüzle beraber bürokrasiyle, sektörle kumsalın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

130 bin yavru denizle buluştu

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da deniz kaplumbağalarının yaşamına tanıklık etmek için sahillerde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Belek, Kızılot ve Kumluca sahillerinin en önemli yuvalama alanlarından olduğuna dikkati çeken Ceylan, EKAD ve Ekosistemi Koruma Derneğinin önemli projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Projenin koordinatörü Cansu Ulusoy ise yuvaları kayıt altına almak için emek verdiklerini anlatarak, "Kayıt altına aldığımız toplam yavru sayısı Belek'te 90 bin, Kızılot'ta 40 bin olmak üzere 130 bin yavru denizle buluştu." dedi.

Su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan da sabah erken saatlerde gelip yavruların yolculuğuna şahitlik ettiklerini, yeşil deniz kaplumbağasını görüntülemenin kendisi için ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA