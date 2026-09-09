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14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Mardin'de öldürülen baba-kız cinayetinde 3 tutuklama

14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Mardin'de öldürülen baba-kız cinayetinde 3 tutuklama
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce 62 yaşındaki İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden açılan dosya kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce İsmail Akın (62) ve kızı Elif Akın (10) silahla öldürüldü.
  • Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce İsmail Akın (62) ile kızı Elif Akın'ın (10) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FAİLLER 14 YILDIR ADALETTEN GİZLENİYORDU

Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012'de İsmail Akın ile kızı Elif, silahla öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri belirlenemedi. Cinayete ilişkin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

YENİDEN AÇILAN DOSYADA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 16 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra Nusaybin Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

"FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN ÜZERİNDEKİ KARANLIĞI KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Eylül'de sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek, "Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Vala Akın Gürlek helal olsun sana sayın bakanım. Bütün örtbas edilmiş dosyaları ve işini beceremeyen yapmayan memurların raflara kaldırdığı karanlık dosyaları tek tek açıp aydınlatıyorsun. CHP liler özgür özelciler diyor ya hep eski Türkiye işte öyle eski Türkiye de olaylar örtbas edilip tolzu raflarda dosyada kalıyordu olaylar.

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