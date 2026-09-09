Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kritik mücadeleye önemli eksiklerle çıkacak.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle Sporting karşısında forma giyemeyecek. Mario Lemina ve Wilfried Singo da sakatlıkları nedeniyle Portekiz'e götürülmedi. Üç önemli futbolcunun yokluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'ini oluşturmak için farklı seçenekler üzerinde duruyor.

İLK PLANDA BARIŞ ALPER FORVETTE

Okan Buruk'un üzerinde durduğu ana planda Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta, Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün ise kanatlarda görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov üçlüsünün kullanılması planlanıyor. Bu formülde Rafael Leao'nun ikinci yarıda oyuna dahil edilerek hücumda joker rolü üstlenmesi düşünülüyor.

İKİNCİ FORMÜL DENİZ GÜL

Buruk'un önündeki bir diğer seçenek ise Deniz Gül'ü santrfor olarak sahaya sürmek. Bu senaryoda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün kanatlarda görev yapması, Rafael Leao ile Leroy Sane'nin ise kulübede başlaması ihtimaller arasında. Eksiklere rağmen Galatasaray, Sporting karşısında Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak Portekiz'den puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.