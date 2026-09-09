Haberler

Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var

Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması Okan Buruk'un planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adamın hücum hattı için Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül'ün öne çıktığı iki farklı formül üzerinde durduğu belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kritik mücadeleye önemli eksiklerle çıkacak.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle Sporting karşısında forma giyemeyecek. Mario Lemina ve Wilfried Singo da sakatlıkları nedeniyle Portekiz'e götürülmedi. Üç önemli futbolcunun yokluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'ini oluşturmak için farklı seçenekler üzerinde duruyor.

İLK PLANDA BARIŞ ALPER FORVETTE

Okan Buruk'un üzerinde durduğu ana planda Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta, Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün ise kanatlarda görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov üçlüsünün kullanılması planlanıyor. Bu formülde Rafael Leao'nun ikinci yarıda oyuna dahil edilerek hücumda joker rolü üstlenmesi düşünülüyor.

İKİNCİ FORMÜL DENİZ GÜL

Buruk'un önündeki bir diğer seçenek ise Deniz Gül'ü santrfor olarak sahaya sürmek. Bu senaryoda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün kanatlarda görev yapması, Rafael Leao ile Leroy Sane'nin ise kulübede başlaması ihtimaller arasında. Eksiklere rağmen Galatasaray, Sporting karşısında Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak Portekiz'den puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İsviçre’de hidroelektrik santralinde patladı

Santral bomba gibi patladı
Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı

Suriye'de mühimmat deposu havaya uçtu! Çok sayıda yaralı var
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı