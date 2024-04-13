Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün akşam direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişinin tamamı 22 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

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