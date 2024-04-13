Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün akşam direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişinin tamamı 22 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Antalya Güncel Haberler

500

Yorumlar (3)

mahmut süt:

geçmiş olsun Allah devletimize zeval vermesin

6
0
yanıtYanıtla
Sagocu 21:

geçmiş olsun ANTALYA

5
0
yanıtYanıtla
mahmut süt:

Allah devletimize zeval vermesin çok geçmiş olsun Antalya

yanıt2
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title