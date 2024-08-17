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1 saatte 100 milyon liraları kül oldu: Cana gelmediği için mutluyuz

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, "Cana gelmediği için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken, depo ve fabrika kullanılamaz hale geldi, yangının 100 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürüyor.

1 saatte 100 milyon liraları kül oldu: Cana gelmediği için mutluyuz

VATANDAŞLAR DUMANI GÖRÜP HABER VERDİ

Sabah saat 05.45 civarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 22052 Sokak'ta bulunan bir koli karton fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevlerin fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

1 saatte 100 milyon liraları kül oldu: Cana gelmediği için mutluyuz

YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının çevredeki konutlar ve seralara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına almayı başardı. Fabrikanın deposu ve üretim alanları tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

1 saatte 100 milyon liraları kül oldu: Cana gelmediği için mutluyuz

100 MİLYON TL'LİK ZARAR VAR

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir çalışma başlattı. Yangının neden olduğu maddi zararın 100 milyon TL olduğu belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangın sonrası fabrikanın durumu havadan dron ile görüntülendi.

1 saatte 100 milyon liraları kül oldu: Cana gelmediği için mutluyuz

"CANA GELMEDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"

Fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, yangın hakkında şunları söyledi: "Cana gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum bu. Biz olay yerine gelene kadar, yaklaşık bir saat içinde tüm fabrika yanmış durumdaydı. Çalışmalar akşama kadar devam edecek. Burası, istihdam sağladığımız bir yerdi. Ortalama 100 milyon TL bir kaybımız var. Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Makinelerimizi yeni almıştık; hepsi yandı. Ancak tekrar çalışıp küllerimizden doğacağız."

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye antalya Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Kuş:

100 milyon. Mu yalan yine bir borç erteleme politikası yalandan yakılmış fabrika

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Hasan Turk:

Sigorta karsilar.

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0
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