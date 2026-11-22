Antalya'da COP31 Başkanı Murat Kurum, uzlaşı metnini tarihi fırsat olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki kapanışta konferansın tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu söyledi. Kurum, uzlaşı metninde kimsenin tüm isteklerini almadığını, ancak herkesin kendini görebildiğini belirterek çok taraflılığın sonuç üretebildiğini göstermesini umdu.
??????? (AA) – ???????????? Cop31, ??????? ?????????? ?????, ?????????????????? ? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ??????, ??? ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ??????????, ???????, ??? ?????? ??? ????????? ?? ?????? ???????????? ???????????.
«????? ?? ??????? ?????, ???? ?????. ?????? ?????? ????? ??????? ???? ? ???? ?????????. ? ???? ? ??????????? ????? ??????????. ???????, ???????, ???????? ? ???? ????, ??????? ????, ??? ?????????????? ?????? ??-???????? ???????? ????????? ??????????», – ?????? ??.
???????? ?? ?????????????? ????????? ????????? COP31 ? ???? «???????» ?? ?????????? ???????????, ????? ???????, ??? ?? ?????????? ???? ?????? ? ??????? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? ????????????. ?? ??? ??????, ??????, ????????, ?????????????, ?????? ? ???????? ?? ????? ???? ???? ?????????? ????? ?????.
??????????, ??? ????????? ???????? ???? ? ?????, ?????????????? ???? ? ????? ? ??????????? ????? ????? ?????????? ?????????, ????? ?????????:
«?? ?? ?????????? ??????? ?????? ? ?????????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ??????????. ?? ?????? ????? ?? ????????? ?? ?????? ???????????? ???????????. ?????? ????? ???? ???????? ???????? ???? ???????????. ?? ??????????? ????????? ??????? ???, ????? ????????? ? ????? ?????????????? ??????, ? ????? ????????? ????? ???????. ???? ??????????? ??? ??????? – ?? ?????????????? ? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? 1,5 ??????? ?? ?????????????? ??? ?? ????????? ? ????????? ??????? ? ????????, ????????? ? ????????».
???????, ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ????????? ? ?????????? ????????? ????????????? ? ??????? ??????????? ???????????, ????? ??????????, ??? ????? ?????????????? ? ?????? ????????? ???? ??????????, ????? ?????? ??? ????? ? ??? ????????? ????? ???????.
«????? ?? ??????? ?????, ???? ?????. ?????? ?????? ????? ??????? ???? ? ???? ?????????. ? ???? ? ??????????? ????? ??????????. ???????, ???????, ???????? ? ???? ????, ??????? ????, ??? ?????????????? ?????? ??-???????? ???????? ????????? ??????????», – ?????? ??.
????? ???????????? ?????????????? ???? ?????, ??????? ?? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ???????? ???? ? ?????.
?? ????? ??????? ????????????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????????, ??????? ???????? ?? ?????????? COP31 ? ?????? ? ????????? ??????????? ??????? ??? ??????????? ???????????, ? ????? ????? ???????????????? ?????? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ????? ???????, ?????????????? ????????????? ???????? ??????.
????? ????, ????? ???????????? ????????????? ???????, ? ??????? ???????? ??????? ?? ?????????? ????? ???????? ???????? ? ?????? ????????? ????, ? ???????????? ????????????? ???????? ????? ??????.
????? COP31 ????? ??????? ??????????????? ???????????? ??? ? ??????????????? ????????? ??? ?? ????????? ??????? ??????? ??????, ??????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ????????, ????????????????? COP29 ? COP30, ? ????? ?????????, ???????????? ?????????? ? ????????????, ??????? ????? ? ?????? ???????????.