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Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

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Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. Corendon Havayolları'na ait Köln-Alanya seferini yapan uçağın inişte ön tekeri patladı. Uçak ön dikme üzerine indi.

8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından bugün de Corendon Havayolları'nın Köln - Alanya Gazipaşa seferini yapan 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının inişi sırasında ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonucu uçak ön dikme üzerine indi. Kazanın ardından yolcu ve mürettebattan oluşan 190 kişi ise uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

2 GÜN ART ARDA UÇAK KAZASI

2 gün üst üste denk gelen uçak kazası haberleri yürekleri ağza getirdi. Dün, İstanbul Havalimanı'nda ABD merkezli kargo şirketine ait kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Bugün de Corendon Havayolları'nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Havalimanı ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve olası bir yangın riskine karşı alarma geçildi.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yolcular uçaktan tahliye edilmeye başlandı. Korkutan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

BAKANLIK KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Gazipaşa Antalya Alanya Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Salih Kandıralı:

Lastikler Petlas mıymış?

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Mustafa Yaşar:

Yok. Avrupa uçağı, Avrupa malı kullanıyormuş.

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Güven önemlş:

geçmiş olsun

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YalancıSavar:

michelin de olabilir

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Emin Dinc:

O petlas dediğin lastikler Zırhlı araçlarımızda kullanılıyor. Rus askerlerinin bizden aldıkları 8x8 zırhlı araç videosunu izle bak bakayım.

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Mustafa Akgül:

Daha iki hafta önce haksız yere çift aldıkları ek bagaj ücretimi ödemediler. Sürekli yalan. İçindeki yolculara çok geçmiş olsun diyorum. Corendona acımadım. Daha da binmem.

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Abdullah null:

ülkemin havalimanlarını böyle böyle berbat edip çekip giderlerse o havalimanı idarecilerinde de problem var demektir. tazminat olarak umarım alınıyordur o şirketlerden tahribatların maliyeti.

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ATAKAN:

tabiki zarar veren firma zararı karşılar

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Dfdff Dfdfdg:

Geçmiş olsun Almanya

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Marko Apostolidis:

demek lastikler uzun vadeli kullanılıyor.... bence ondan patladı...

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