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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, One Dose ödemeleri için iade çağrısı yaptı

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, One Dose ödemeleri için iade çağrısı yaptı Haber Videosunu İzle
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, One Dose ödemeleri için iade çağrısı yaptı
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, One Dose’a giden 3 bin TL’lik ödemenin hakem heyeti başvurusuyla iade edildiğini söyledi. Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de olduğu hastanelerde One Dose’a ödeme yapanların hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, raporlama şirketi olan One Dose'a yapılan ödemeyi tüketici hakem heyetinin iade ettiğini ve ödeme yapan vatandaşların da paralarını geri iade alabileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Erciyes Üniversitesi ve bazı üniversitelerin anlaşma yaptığı One Dose şirketine yapılan bir ödemenin tüketicinin şikayeti üzerine iade edildiğini kaydetti. Vatandaşların durumdan haberdar olmadığını dile getiren Şahin, "1992 yılında Amerika'da kurulan One Dose isimli bir şirket Türkiye'de içerisinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de olduğu bazı üniversite hastaneleriyle bir anlaşma yapıyor. Ortada yazılı bir anlaşma ve Sağlık Bakanlığı'nın izni de yok. Üniversite hastanelerinde vatandaşlar tarafından yapılan ödemeler direkt olarak One Dose'nin POS cihazından hesaba gönderiliyor. Üniversitenin kendi hesabına değil de bir şirketin hesabına para gönderilmesi söz konusu. Bir hastanın yaptığı 3 bin TL'lik ödeme üniversitenin hesabına değil de One Dose'a gidiyor. Bize gelen şikayet üzerine bu paranın iadesi için hakem heyetine başvuru da bulunduk. Tüketici, geçtiğimiz 8'inci ayda "Biz bu şirketi bilmeyiz. Bundan bir hizmet de almadık, talepte de bulunmadık. Bizim paramız neden oraya gitti" diye şikayet etti. Bir ay sonra 9. ayın 18'inde direkt hesabına bu para Tıp Fakültesi tarafından yatırılıyor. Şimdi ödeme One Dose'a gitmiş, tüketiciye ödemeyi neden tıp fakültesi yapıyor. Eğer bu parayı haklı yere almışsanız niye geri verdiniz. Yok geri vereceğiniz bir parayı resmi bir kurum neden alıyor, hangi cesaretle alıyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Kendi bünyemizde yabancı bir şirketin Türkiye'deki uzantısına onun POS cihazı bulundurularak bu ödeme neden yapılıyor. Arada nasıl bir bağlantı var. İnsanlar bunu bilmiyor. Çünkü ödemeyi fakülteye yaptıklarını zannediyorlar. Orada yabancı dil olduğu için bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Fakat hangi cesaretle bu yapılıyor. Daha kaç kişiden böyle para alındı. Bunu yaşayan vatandaşlarımız varsa hakem heyetlerine başvursunlar. One Dose'a çekilmiş bir ücret varsa onu geri alabilirler. Çünkü bu hiçbir yasaya dayanmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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