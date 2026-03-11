Haberler

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında usulsüzlük ve sahtecilik iddialarıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturma sonucunda 125 milyon lira kamu zararı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
Haberler.com
500

