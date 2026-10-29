Antalya- Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın ve ülkeyi her alanda ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğunu belirterek, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31'in çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında kalıcı etkiler oluşturmasını temenni etti.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen Tebrikatı Kabul Töreni ile başladı. Vali Hulusi Şahin, valilik makamında gerçekleştirilen törende il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Törenin ardından Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Bayrak töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve şiirler okudu. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, Abdurrahman Başkan, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik ve Mustafa Erdem, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

'CUMHURİYET, MİLLİ EGEMENLİĞİN EN GÜÇLÜ İFADESİDİR'

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Cumhuriyet'in milli egemenlik ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirten Vali Şahin, "Cumhuriyet, milletimizin tarihi yürüyüşünde açılan yeni bir sayfa, devletimizin temelinde yer alan milli egemenlik ilkesinin en güçlü ifadesidir" dedi. Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiğini kaydeden Vali Şahin, milli egemenlik, bağımsızlık, hukuk devleti, demokrasi ve çağdaşlaşma hedefinin Cumhuriyet'in kurucu değerleri arasında yer aldığını ifade etti. Cumhuriyet'in kazanımlarını korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Şahin, eğitim, bilim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji, kültür ve spor alanlarında elde edilen başarıların Cumhuriyet'in açtığı yolda nesiller boyunca ortaya konulan emeğin ürünü olduğunu belirtti.

'ANTALYA İÇİN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK'

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) önemine değinen Vali Şahin, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası iş birliğine katkısı ve Antalya'nın uluslararası ölçekteki kapasitesini ortaya koyması bakımından değer taşıdığını söyledi. Vali Şahin, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki hedefimiz, tarihine, tarihi mirasına sahip çıkan, insan kaynaklarını geliştiren, bilim ve teknolojide ilerleyen, çevresini koruyan, uluslararası iş birliklerine etkin rol üstlenen güçlü bir Türkiye'dir. Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapması da bu hedef doğrultusunda önemli bir fırsat ve sorumluluktur. Bu görevi kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum" dedi.

Antalya'nın ulaşım ve konaklama altyapısı, uluslararası tecrübesi, hizmet kapasitesi ve misafirperverliğinin bu tür büyük organizasyonlar için önemli avantajlar sunduğunu belirten Vali Şahin, COP31'in başarısının yalnızca organizasyonun gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmadığını ifade etti. Vali Şahin, "Böylesi kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmak, güçlü bir organizasyon kabiliyeti, etkili koordinasyon, kurumsal iş birliği, nitelikli insan kaynağı ve ortak hedef doğrultusunda çalışma becerisi gerektirir. Ancak COP31'in başarısını yalnızca organizasyonun kusursuz biçimde gerçekleştirilmesiyle ölçemeyiz. Asıl başarı, çevresel farkındalığın güçlenmesi, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması, bilimsel bilginin karar süreçlerine daha fazla yansıması ve uluslararası iş birliğinin somut sonuçlar üretmesidir" diye konuştu.

COP31'in Antalya'da çevreye duyarlı uygulamaları, sürdürülebilir turizmi, su kaynaklarının korunmasını ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasını destekleyen kalıcı bir etki oluşturmasını temenni ettiklerini dile getiren Vali Şahin, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasının ortak sorumluluklar arasında bulunduğunu kaydetti.

GENÇLERE CUMHURİYET VURGUSU

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki hedefin bilim ve teknolojide ilerleyen, çevresini koruyan ve uluslararası iş birliklerinde etkin rol üstlenen güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Vali Şahin, bu hedefe kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliğiyle ulaşılabileceğini söyledi. Gençlere de seslenen Vali Şahin, tarihini bilen, Cumhuriyet'in kazanımlarının kıymetini kavrayan, sorgulayan, araştıran ve bilime inanan bireyler yetişmesinin önemini vurguladı. Cumhuriyet'i yaşatmanın yalnızca törenlere katılmaktan ibaret olmadığını ifade eden Vali Şahin, Cumhuriyet değerlerinin günlük hayatta yaşatılması, ülkenin emek, bilgi, adalet ve ortak sorumluluk bilinciyle ileri taşınması gerektiğini kaydetti.

Vali Şahin, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; gazilere şükranlarını sundu. Konuşmanın ardından tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı