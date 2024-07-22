Antalya Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Aşure İkramlarını Sürdürdü
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramlarını sürdürdü. Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlenen programda, aşevlerinde pişirilen aşureler vatandaşlara ikram edildi. Kaş, Akseki, Gazipaşa ve Finike ilçelerinde de programlar düzenlenerek, aşure dağıtıldı. Programlara, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Kent merkezi ve 19 ilçede Muharrem ayı boyunca 40 bin kişilik aşure ikramında bulunacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramlarını sürdürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlenen programda, aşevlerinde pişirilen aşureler vatandaşlara ikram edildi.
Kaş, Akseki, Gazipaşa ve Finike ilçelerinde de programlar düzenlenerek, aşure dağıtıldı.
Programlara, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve ilçe belediye başkanları da katıldı.
Kent merkezi ve 19 ilçede Muharrem ayı boyunca 40 bin kişilik aşure ikramında bulunacağı bildirildi.