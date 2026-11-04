Antalya Aksu'da mahkeme parselasyonu iptal etti, tapulara şerh konuldu

ANTALYA'nın hızla yapılaşan bölgelerinden Altıntaş'ın da içinde bulunduğu Çalkaya Bölgesi'nde 2018 yılında yapılan parselasyon işleminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi, binlerce konut ve yatırımın geleceğine ilişkin endişeye neden oldu. Altıntaş Platformu Sözcüsü Atılgan Sert, 4 binin üzerinde parselin bulunduğu bölgede yaklaşık 2 bin 300- 2 bin 400 parselde yapılaşma olduğunu, 500-600'den fazla yapının ruhsat aldığını ve tapulara şerh konulduğunu söyledi.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nin de içinde bulunduğu Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda 2018 yılında yapılan parselasyon işleminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi, bölgede yaşayanlar ile yatırımcı, müteahhit ve esnafı endişelendirdi. Antalya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi, 24 Eylül tarihli kararında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 27 Aralık 2018 tarih ve 1833 sayılı kararıyla onaylanan Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'na ilişkin parselasyon işleminin iptaline hükmetti. Mahkeme kararında, parselasyon düzenleme sınırının kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında kalan bazı alanları da kapsayacak şekilde belirlendiği ve bu nedenle işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtildi. Kararda, tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

İMAR PLANLARI DEĞİL, PARSELASYON İPTAL EDİLDİ

Yargı sürecinde Danıştay 6'ncı Dairesi'nin 29 Nisan 2026 tarihli kararında, Çalkaya Bölgesi'ne ilişkin 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı yönünden önceki karar onandı. Parselasyon işlemine ilişkin bölüm ise bozuldu. Dosyayı yeniden inceleyen Antalya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi, parselasyonun tümünü ilgilendiren düzenleme sınırına ilişkin aykırılık bulunduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, 2018 tarihli 1833 sayılı encümen kararıyla onaylanan parselasyon planının mahkeme kararıyla iptal edildiğini bildirdi.

'ALTINTAŞ'A YATIRIM YAPANLARIN OLUŞTURDUĞU BİR PLATFORMUZ'

Yaklaşık 1 ay önce kurulan Altıntaş Platformu'nun Sözcüsü Atılgan Sert, platformun bölgedeki yol, kanalizasyon ve diğer altyapı sorunlarının çözümü amacıyla oluşturulduğunu söyledi. Son mahkeme kararıyla çok daha kapsamlı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sert, "Altıntaş'ta oturan, çalışan, iş yapan ve Altıntaş'a güvenip yatırım yapan insanların oluşturduğu bir platform olarak kurulduk. Gayemiz Altıntaş'ın eksik olan noktalarıyla birebir ilgilenerek gerekli mercilere iletmek, öncelik arz eden konuların hızlı şekilde yapılmasını sağlamaktı. Yol, kanalizasyon ve benzeri altyapı problemlerini çözmek amacıyla kurulduk. Son aldığımız haberle daha büyük bir konuyla karşı karşıya kaldık" dedi.

'BİNLERCE PARSELİ İLGİLENDİRİYOR'

Bölgenin çok büyük yatırım alanına dönüştüğünü anlatan Sert, mahkeme kararının sonuçlarının geniş bir kesimi etkileyebileceğini savundu. Altıntaş'ta 4 binin üzerinde parsel bulunduğunu, bunların önemli bölümünde yapılaşmanın başladığını ifade eden Sert, "Buraya güvenip daire alan insanlar, iş yerlerini Altıntaş'a taşıyan esnafımız var. Resmi kurumlardan aldığımız belgelerle, ruhsatlarla bu bölgeye geldik, yatırım yaptık. İnsanlar ailesiyle burada yaşamaya başladı. Bölgede halen devam eden, tamamlanan ve ruhsat alan çok sayıda proje var. Dolayısıyla çok büyük bir alandan ve çok sayıda insandan bahsediyoruz" diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sürecin uzaması halinde yeni hukuki ve ekonomik sorunların ortaya çıkabileceğini dile getiren Sert, kamu kurumları ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Sert, "Tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Kaymakamımızdan valimize, belediye başkanlarımızdan milletvekillerimize kadar herkesin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Devletin verdiği belgelerle ruhsatlarımızı aldık, ruhsatlarımıza uygun inşaatlarımızı yaptık. Şimdi akıbetinin ne olduğunu bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

'İMARIN İPTALİ ANLAMINA GELMİYOR'

Kararın 'imar iptali' şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Sert, "Parselasyon iptali, imarın iptali anlamına gelmiyor. Bölgedeki imar planları devam ediyor. Ancak parselasyon iptal olunca imarın işlemesi için alınması gereken bazı belgeler konusunda sorun yaşanıyor. Yüzde 80-90 seviyesine gelmiş birçok yapı var. Yeni yatırıma başlamak için bütün hazırlıklarını yapanlar var. Buradan daire alan, yatırım yapan insanlar var. Bu nedenle çok ciddi bir endişe oluşuyor" diye konuştu.

'DEVAM EDEN PROJELERİN ÖNÜ AÇILMALI'

Platformun beklentisinin mevcut yatırımların korunacağı bir çözüm bulunması olduğunu belirten Sert, "Bizim talebimiz, halihazırda devam eden projelerin devam etmesinin sağlanması. Mevcut durum netleştirilmeli, sorun hangi parselleri etkiliyorsa o alanlarla ilgili gerekli işlem yapılmalı. Diğer parsellerde hayatın ve yatırımların devam etmesi sağlanmalı. Burada binlerce insan yaşıyor. Bölge yatırıma ve hizmete ihtiyaç duyuyor. Sürecin ekonomik zararının da çok büyük olacağını düşünüyoruz" dedi.

'30-35 İŞLEM İPTAL OLDU'

Altıntaş Platformu üyesi ve gayrimenkul danışmanı Aziz Küçükgök de kararın ardından gayrimenkul sektöründe belirsizlik oluştuğunu söyledi. Küçükgök, "Parselasyon iptali iş sektörümüzde ciddi sıkıntı yarattı. Tapulardaki şerhler yatırımcı ve alıcılarda endişeye neden oldu. Kendi ofisimizde yaklaşık 10 günde 30-35 işlemin iptal olduğunu biliyorum. Bu, akışına bırakılacak bir bölge değil. Konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini yetkililere bildirmek istiyoruz. Milletvekilleri ve belediye başkanları ilgilendiklerini söylediler. Sürecin uzamamasını ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

'1-2 AYLIK GECİKME BİLE SEKTÖRÜ ETKİLER'

Platform üyesi Emre Çetin ise bölgenin geleceğine güvenerek yatırım yaptıklarını, ekonomik koşullar ve altyapı sorunlarının ardından parselasyon kararının yeni bir belirsizlik yarattığını söyledi. Çetin, "Altıntaş'ın potansiyeline ve geleceğine inandık, geldik, burada yatırımlar yaptık, şantiyelerimizi açtık. Zaten ekonomik sıkıntılar ve altyapı sorunlarıyla mücadele ederken parselasyon problemi ortaya çıktı. Böyle bir sürecin 1-2 ay bile gecikmesi buradaki inşaatları, müteahhitleri, satışları, taşeronları ve esnafı etkileyebilir. Sorunun bir an önce çözülmesi için devlet kurumları ve belediyelerin birlikte hareket etmesini istiyoruz" dedi.

Çetin, kararın devam eden yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin de bölgede yeni ruhsat ve iskan süreçlerinde sorun yaşandığını öne sürerek, sürecin uzaması halinde inşaat sektöründe daha geniş çaplı ekonomik sonuçlar ortaya çıkabileceğini söyledi.

PLATFORMDAN ORTAK TOPLANTI ÇAĞRISI

Altıntaş Platformu tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da kararın 'bölgedeki imarın iptali' değil, parselasyon planının iptali anlamına geldiğinin altı çizildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, esnaf, yatırımcı, müteahhit, arsa sahipleri ve inşaat sektöründe çalışanların süreçten etkilendiği belirtilerek, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve kesinleşmemiş gelişmeler üzerinden yorum yapılmaması istendi.

Platform, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması amacıyla temasların sürdürüldüğünü açıkladı. Süreçte ortaya çıkacak yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilirken, önümüzdeki günlerde tarihi daha sonra duyurulmak üzere geniş katılımlı toplantı düzenleneceği kaydedildi. Altıntaş'ta yaşayan, esnaflık ve yatırım yapanlarla bölgeyle bağı bulunan vatandaşlara da toplantıya katılım çağrısında bulunuldu.

HABER: Mehmet ÇINAR - KAMERA: Burak YALMAN,ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı