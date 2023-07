Annesinin sevgilisini, evlerine kurduğu kamera ile takip edip öldürdü

BURSA'da, Furkan Aras (23), evli olmasına rağmen annesiyle yaşayan Murat Göksulu'yu (41) evlerinin önünde bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası tutuklu yargılanan Aras ilk duruşmada, "Murat ağabey, boşandıktan sonra annem ile evleneceğini söylüyordu. Olaydan önce uyuşturucu kullanıp, annemi, uygunsuz videolarıyla tehdit ettiğini öğrendim. Eve kamera sistemi kurdurdum. Bize geldiğini görünce, eve geldim. Aramızda tartışma çıkınca bana bıçakla saldırdı. Ben de belimdeki bıçağı kendimi korumak için ona savurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, şubat ayında merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. N.G. ile evli olduğu öğrenilen Murat Göksulu, iddiaya göre Gülten A. (43) ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Gülten A.'nın oğlu Furkan Aras, annesinin ilişkisine karşı çıkıp Murat Göksulu'dan ayrılmasını istedi. Furkan Aras, Murat Göksulu'nun uyuşturucu kullandığını, annesi Gülten A.'nın görüntülerini paylaşacağı şeklindeki sözlerini duyması üzerine annesine baskı yaptı. Anne Gülten A., oğlu Furkan Aras'a Murat Göksulu ile görüşmeyeceğine dair söz verdi. Annesinin durumundan şüphelenen Furkan Aras, evin giriş ve çıkışındaki birkaç yere güvenlik kamera sistemi taktırdı. Murat Göksulu'nun tekrar eve geldiğini gören Furkan Aras, çalıştığı iş yerinden izin alıp eve geldi. Aras ile Göksulu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Aras, Göksulu'yu birkaç yerinden bıçakladı. Göksulu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Furkan Aras, tutuklandı.

'ANNEMİ, UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMAKLA TEHDİT EDİYORDU'Aras hakkında, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Görülen ilk duruşmaya Furkan Aras, anne Gülten A., Murat Göksulu'nun eşi N.G., Gülten A.'nın bakıcılık yaptığı çocuğun annesi V.S. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması istenen Furkan Aras, annesinin ilişkisine öğrendiği günden beri karşı olduğunu söyledi. Aras, "Evli olan Göksulu, yakın bir zamanda eşinden boşanacağını söylüyordu. Kendisinin yalan söylediğini öğrenince, annemden bu ilişkiyi bitirmesini istedim. Daha sonra uyuşturucu kullanan Murat Göksulu'nun, kafasına silah dayadığı annemi, uygunsuz kamera görüntülerini paylaşacağı şeklinde tehditler savurduğunu duydum. Bunun yanı sıra Göksulu'nun, annemin baktığı kız çocuğuna ve onun annesine de uygunsuz mesajlar yollayıp rahatsız ettiğini öğrendim. Annem, 'Ben bu adamla artık görüşmeyeceğim' diyerek bana söz verdi. Ben, gece çalıştığım için Murat Göksulu'nun bize gelip rahatsızlık yapmasından endişe duyduğum için eve kamera sistemi kurdum. O akşam, cep telefonuma gelen uyarı mesajını izlediğimde, Göksulu'nun bizim evde olduğunu görünce çılgına döndüm. İzin alıp taksi ile eve geldim. Onunla sokakta karşılaştım. Aramızda çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, yanımda olan bıçağı çıkarıp ona savurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.'BANA UYGUNSUZ MESAJ, KIZIMA UYUŞTUCU KULLANIRKEN GÖNDERDİ'Duruşma, Gülten A.'nın baktığı kız çocuğunun annesi olan V.S.'nin tanık olarak dinlenmesiyle devam etti. Mahkemede ifade veren V.S., "Kızıma bakan, 'Teyzem' olarak gördüğüm Gülten A. ile olan ilişkisinden dolayı Murat ağabeyi üç yıldır tanıyorum. Murat Göksulu, Gülten A. ile görüşürken bana olur olmaz mesajlar göndermeye başladı. Bir defasında, baş başa konuşmamız için beni otele çağırdı. Merak edip gittiğimde amacının çok daha farklı olduğunu anlayıp yanından ayrıldım. Yaşananları Gülten A.'ya anlattım. Daha sonra Göksulu bana tehditler savurup, yaşı küçük olan kızıma da uyuşturucu kullanırken çektiği fotoğrafları gönderdi. Rahatsızlık had safhaya çıkınca ben de telefonunu öğrendiğim eşini arayıp, yaptıklarını anlattım" diye konuştu.Gülten A. ise ilişki içinde olduğu Murat Göksulu'nun, son bir yıl içinde uyuşturucu kullanmaya başladığını belirterek, "Bana son zamanlarda çok kötü davranıyordu. Kafama silah dayayıp, 'Uygunsuz video görüntülerini paylaşacağım' diyerek tehdit ettiği günler çok oldu. Olayın bu duruma gelmesini istemezdim" dedi.Mahkeme heyetinden söz hakkı isteyen Murat Göksulu'nun eşi N.G., eşi ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyerek, "Murat ile olan evliliğimiz çok güzel gidiyordu. Ayrılmayı hiç düşünmedik. Evliliğimiz sürecince eşim hiç uyuşturucu kullanmadı. Daha sonra Murat'ın bu ilişkisini bir şekilde öğrendim. Kendisiyle konuştuğumuzda, Gülten A.'dan ayrılacağını söyledi. Sanıktan şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, öldürülen Göksulu'nun ikinci telefonundaki görüşmelerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.