Anne ve baba da aralarında! Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek

Narin Güran'ın katledildiği cinayet soruşturmasında gözaltına alınan annesi, babası ve kardeşinin de aralarında olduğu 22 şüphelinin ifade alma işlemleri devam ederken, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni derenin kenarında bulunan Narin Güran davasında şüpheli olan ve tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini duyurdu.

CESEDİ DEREYE GÖTÜREN NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cenazesini dere kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. İtirafçı Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin kendisine amca Güran'ın verdiğini ifade etmişti. Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan cinayet soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde amcalardan birinin eşiyle birlikte gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.

NARİN GÜRAN OLAYI NE?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da geçtiğimiz pazar günü Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.