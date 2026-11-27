BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını babaları ile birlikte kaybeden Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş (12) kardeşlerin isimleri, Diyarbakır'da yaptırılan okul kütüphanesine verildi. Açılışın ardından okul bahçesinde balonlar uçuruldu.

KARTALKAYA YANGININDA HAYATINI KAYBETTİLER

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Yangında Yılmaz Sarıtaş (51) ve çocukları Nehir ile Doruk Sarıtaş da yaşamını yitirdi.

NEHİR VE DORUK KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

Nehir ve Doruk Sarıtaş'ın anneleri Duygu Can, Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'ndeki Oğlaklı TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane yaptırdı. Kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Törene, Duygu Can'ın yanı sıra Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ve ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Timur Deniz ile okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kütüphane, 'Nehir ve Doruk Kütüphanesi' ismiyle hizmete açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı. Törenin ardından okul bahçesinde balon uçuruldu.

'NEHİR VE DORUK ADINA AÇTIĞIM 5'İNCİ KÜTÜPHANE OLDU'

5'inci kütüphanelerini açtığını belirten Nehir ve Doruk Sarıtaş'ın annesi Duygu Can, "Hiç bilmediğim bir şehre en iyi bildiğim duyguyla geldim. Evlatlarımın sevgisiyle. Hiç bilmediğim bir şehir hiç tanımadıkları halde çocuklarımı bağrına bastı. İyi ki Diyarbakır, iyi ki Diyarbakır'da çocuklarımın adı yaşatıldı. Nehir ve Doruk adına açtığım 5'inci kütüphane oldu. İlk olarak Doruk'un doğum gününde evlatlarımın adına ne yapabilirim, diye düşünürken Doruk'un adına geçen sene tam da bu zamanda ilk kütüphanemizi açtık. Sonra Nehir'in adı eksik kalmamalı tekrar Nehir ve Doruk adına Nisan ayında 2. kütüphanemizi açtık. Ardından Ankara'da Hatay'da yine burası gibi deprem bölgesinde bir kütüphane açtık. Birinci yılın sonunda 5'inci kütüphanemizi Diyarbakır'da açtık. Bodrum'da 2 kütüphane, Ankara'da 1 kütüphane, Hatay'da 1 kütüphane. Dilerim hepsi ülkemize hayırlı, vicdan sahibi, adalet duygusuna sahip bireyler olarak yetişirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı