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Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

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Sosyal medyada "Köpekvelisi" kullanıcı adlı bir kadın, Şanlıurfa'da iddiaya göre kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki barınaktan 35 tane köpek alıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Kadının tepki çeken sözleri sonrası Ankara Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada "Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir." denildi. Köpekleri Ankara'ya yönlendiren ve kente getiren kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söylemesi Ankara Valiliği'ni harekete geçirdi.

Sosyal medya platformu X'te yayılan bir videoda "Köpekvelisi" kullanıcı adını kullanan bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da kuduz karantinası altında tutulan 35 köpeği alıp Ankara'ya götürdüğünü ifade etmesi infiale yol açtı. Videonun sosyal medyada yayılması sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

'Kuduz köpek' iddiası Ankara Valiliği'ni teyakkuza geçirdi

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

'Kuduz köpek' iddiası Ankara Valiliği'ni teyakkuza geçirdi

"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ"

Valilikten yapılan açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

'Kuduz köpek' iddiası Ankara Valiliği'ni teyakkuza geçirdi

"HAYVANLARI İLİMİZE YÖNLENDİREN VE GETİREN KİŞİLER YAKALANDI"

Valilikten yapılan ikinci bir açıklamada ise "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Valiliği Sosyal Medya Şanlıurfa Ankara Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hsn:

Bu kuduz köpekle o hayvanları aynı yere kapatın hangisi hangisine ne yaparsa artık.

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