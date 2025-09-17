Ankara Üniversitesi'nden Altes Prenses Akiko Mikasa'ya Fahri Doktora

Ankara Üniversitesi (AÜ) tarafından, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya sanat tarihi alanında fahri doktora unvanı verildi.

Prenses Akiko için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iki ülke marşlarının çalınmasının ardından yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi olarak tarihe not düşecek kadar anlamlı ve özel bir törende Prenses Akiko'yu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ünüvar, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk, yalnızca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerle sınırlı değildir. Bu dostluk, asırlar öncesine dayanan karşılıklı ilgi, anlayış ve saygıyla yoğrulmuş, kültürden bilime, sanattan insanlığa uzanan çok boyutlu bir bağdır. Bugün burada düzenlediğimiz fahri doktora tevdi töreni, işte bu kadim dostluğun yeni bir nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesinin 1946'da kurulduğu günden bu yana bilimin ve evrensel değerlerin ışığında farklı kültürlerle köprüler kurmayı, uluslararası akademik işbirliklerini geliştirmeyi en temel misyonlarından biri olarak benimsediğini belirten Ünüvar, daha önce Japonya İmparatorluk Ailesi'nin seçkin mensuplarıyla da bu onuru paylaşma fırsatını bulduklarını anımsattı.

Rektör Ünüvar, 1986'da Altes Prens Dr. Takahito Mikasa'ya, 2010'da ise Altes Prens Tomohito Mikasa'ya fahri doktora unvanı tevdi ettiklerini ve bugün de bu geleneği sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 101. yılında, Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya bu unvanı tevdi ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve akademik bağları daha da pekiştiriyoruz. Saygıdeğer Prenses, siz yalnızca Japon İmparatorluk Ailesi'nin kıymetli bir mensubu değil, aynı zamanda akademik çalışmalarınız, kültürel mirasın korunmasına yönelik girişimleriniz ve evrensel değerlere duyduğunuz bağlılıkla da uluslararası alanda saygı ve takdir kazanmış bir bilim, sanat ve kültür insanısınız. Özellikle Japon tarihi, sanat tarihi ve kültürel miras alanındaki disiplinlerarası çalışmalarınız, yalnızca Japonya'da değil, uluslararası akademik dünyada da büyük yankı uyandırmıştır.

Çalışmalarınızla, geçmişin değerlerini geleceğin vizyonuyla buluşturuyor, kültürler arasında karşılıklı anlayışa ve işbirliğine öncülük ediyorsunuz. Bu yönünüzle yalnızca kendi ülkeniz için değil, insanlığın ortak değerleri için de köprüler inşa ediyorsunuz. Akademik üretkenliğiniz, genç nesillere ilham veren örnekliğiniz ve üstlendiğiniz kültürel misyon, bizler için de yol gösterici niteliktedir."

Prenses Akiko'ya Ankara Üniversitesi olarak "Sanat Tarihi" alanında tevdi ettikleri bu fahri doktora unvanının akademik bir takdirin ifadesi olmanın yanı sıra bilime, sanata, kültüre ve insanlığa duyulan derin saygının da bir nişanesi olduğunu aktaran Ünüvar, "Bugün sizlere bu unvanı takdim ederken, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu ve akademik işbirliğini daha da güçlendiren yeni bir adım atıyoruz. Saygıdeğer Prenses, bugün aramızda bulunmanız, yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir onurdur. Sizleri Ankara Üniversitesinin onursal mensupları arasında görmekten duyduğumuz mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prenses Akiko'ya teşrifleri için şükranlarını sunarak, bu anlamlı törenin iki ülke dostluğunu ve kültürel işbirliklerini daha da derinleştirmesini temenni etti.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, Prenses Akiko'ya tevdi edilen fahri doktora unvanı için senato kararını okudu.

Rektör Ünüvar, Prenses Akiko'ya biniş giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti ve Prenses Akiko'nun dedesi ile babasına Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilirken çekilen fotoğrafların bulunduğu çerçeveyi de hediye etti.

2010'da Oxford Üniversitesinden Felsefe Doktoru ünvanı alan ve Türkiye'ye 8'inci ziyaretini gerçekleştiren Prenses Akiko Mikasa da fahri doktora unvanı için teşekkürlerini sundu.

Programa, üniversitenin dekanları ile senato üyeleri katıldı. Rektör Ünüvar ve Prenses Akiko, Rektörlüğün bahçesinde fidan dikimi törenine katıldı.