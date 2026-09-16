Ankara Toptan Balık Hali'nde balık ve su ürünleri sezonu açıldı

Ankara Toptan Balık Hali'nde balık ve su ürünleri sezonu başladı.

Sezonun açılışı, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı ile hal esnafının katılımıyla gerçekleştirildi.

Dallı, halde yaptığı konuşmada, balık sezonunun başlamasıyla perakende satış yerleri ve hallerde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su ürünleri av sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsatan Dallı, "Bereketli bir sezon olduğu görünüyor. Şu an itibarıyla avcılarımızdan bize gelen bilgiler doğrultusunda özellikle hamsi ve palamut yoğun şekilde avlanıyor. Bu bizi sevindiriyor çünkü ülkemizde balık tüketimi son yıllarda giderek artıyor. Geçtiğimiz sene kişi başına 8,8 kilogram tüketimle istenilen seviyeye doğru gidiyoruz." dedi.

Palamudun bol olmasının vatandaşların balığa ulaşması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Dallı, balığın özellikle çocuk ve gençlerin beslenmesinde önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

Haftada en az iki kez balık tüketilmesi tavsiyesi

Ankara Hali'nin Türkiye'deki en önemli hallerden biri olduğunu vurgulayan Dallı, "Ankara her ne kadar karasal bir konumda bulunsa da tüketimin en yoğun olduğu illerden biri. Bizim mottomuz şu, 'En iyi balık Ankara'da yenir.' Bugün bunu vurgulayalım diye buradayız. İnşallah bereketli bir sezon olur hem balıkçılarımıza hem de satışçılarımıza. Ben vatandaşlarımızın da haftada en az iki defa sofralarında balık tüketmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Dallı, denetimlerin düzenli şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel maksadımız şu, gerek av sezonunda boy ve zaman yasaklarına uyulması gerekse tazelik kontrolü yapmak ve balığın vatandaşımızın sofrasına sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını temin etmek. Elbette zaman zaman karşılaştığımız ufak tefek aksaklıklar var ama özellikle Ankara Hali için söylüyorum gerçekten son derece sağlıklı balık satılıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Hali'nde sürekli taze balık bulunduğunu belirten Dallı, şunları kaydetti:

"Ankara Türkiye'nin tam merkezinde, avlanma, üretim yerleri ve ulaşım açısından lojistik merkezi diyebileceğimiz bir noktada. Gece yüklenen balıklar saat 05.00'te halimize geliyor ve buradan da direkt perakende satış yerlerine gidiyor. O sebeple Türkiye'de en taze balık Ankara'da yenir. Şu anda palamut, sezon itibarıyla oldukça yoğun şekilde çıkıyor. Marmara hamsisi de oldukça bol. Çiftliklerimizden de balıklar geliyor, levrek, alabalık, turna. Bunlar içsularımızdan gelen balıklar veya denizdeki çiftliklerimizden gelen balıklar ama şu anda yoğun bir şekilde hamsi ve palamut var."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı? Levent Sevimli de balık tüketiminin artırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, av sezonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Ankara Toptan Balık ve Su Ürünleri Hali Başkanı Atilla Süslü de balık yeme kültürünün yerleşmesi ve sabah kahvaltıda bile balık yenmesi gerektiğini ifade etti.

Dallı ve beraberindekiler haldeki esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA