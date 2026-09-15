Haberler

Bitlis'te doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Bitlis'te doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te dünyaya gelen ve doğumsal kalp rahatsızlığı tespit edilen 1 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi. Bebeğin güvenle ulaştırılması ailesine umut oldu.

Bitlis'te dünyaya gelen henüz 1 günlük bebek, doğumsal kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

HAVA AMBULANSIYLA VAN’A NAKLEDİLDİ

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından, ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu belirlenen bebek için hava ambulansı talep edildi. Minik hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla gerçekleştirilen sevk sırasında bebeğin sağlık durumu yakından takip edilirken, minik hasta ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki sağlık ekiplerine teslim edildi.

AİLESİNE UMUT OLDU

Öte yandan, henüz 1 günlük olan bebeğin sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılması ailesine de umut oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi

Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı

Cephede taş üstünde taş kalmadı
700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu

700 kilo altın bulup zengin oldu, son hali görenleri şaşkına çevirdi
Beylikdüzü'nde 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde eve girdiler! Görüntüler onları ele verdi
Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Erotik sahneleri eleştirilmişti! Yeni dizisi olay oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada

Döner bıçağını çıkarıp böyle saldırdı! Çığlıklar sokağı inletti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Gözü dönmüş boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı