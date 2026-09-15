Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Kızılcık Şerbeti yeni sezon için gün sayarken kadroya dikkat çeken bir isim katıldı. Asena Keskinci, dizinin yeni Çimen'i oldu. Keskinci'nin karakteri için yaptığı imaj değişikliği de dikkatlerden kaçmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ ÇİMEN'İ ASENA KESKİNCİ OLDU

Beşinci sezonuyla ekran macerasını sürdürecek Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Asena Keskinci, Kıvılcım'ın kızı Çimen karakteriyle diziye dahil oldu. Yeni sezonda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler gibi isimler de dizinin başrollerini paylaşacak.

ROLÜ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yeni sezon öncesinde Asena Keskinci'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı. Çimen karakteri için imajını değiştiren oyuncunun yeni görünümü dikkat çekti. Keskinci'nin yeni imajına ilişkin "Çok güzel olmuş", "Diziye renk katmış", "Hangi role girse kotarıyor", "Beğendim" yorumları yapıldı.

JASMINE'DEKİ SAHNELERİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Asena Keskinci son olarak Jasmine dizisindeki erotik sahneleriyle dikkat çekmişti. Keskinci, bu kez Türkiye'nin uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti'ne katılarak farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com